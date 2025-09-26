प्रियांका मोहिते
प्रियांककडून आदिशक्तीचा अष्टहजारी जागर
नेपाळमधील मनास्लू शिखरावर झळकाविला तिरंगा
पुणे, ता. २६ ः भारताची आघाडीची महिला गिर्यारोहक प्रियांका मोहितेने पुन्हा एकदा अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. मूळच्या साताऱ्याच्या प्रियांकाने मनास्लू हे जगातील आठव्या क्रमांकाचे उंच शिखर सर केले. विशेष म्हणजे तिने नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी आठ हजार १६३ मीटर उंचीवर आदिशक्तीचा जागर केला.
प्रियांकाने यंदा ऑगस्ट महिन्यात रशियातील एल्ब्रस शिखराची मोहीम टीम लिडर तसेच गिर्यारोहक म्हणून यशस्वी केली होती. तिच्या मार्गदर्शनाखाली १५ ऑगस्ट रोजी १५ ऑगस्ट रोजी धैर्य कुलकर्णी (सातारा, वय १३), मौलिश्वरी सर्वानन (चेन्नई, वय २९), अनुज रेड्डी (वय ४२) आणि वंसी कृष्णन (वय ४३, दोघे हैदराबाद) यांनी युरोपमधील सर्वोच्च उंचीचे (५,६४२ मीटर) शिखर सर केले होते.
प्रियांका २०१७ पासून सुमारे आठ वर्षे महत्त्वाच्या मोहिमांपासून दूर होती, मात्र या कालावधीत तिने तंदुरुस्तीसाठी नियमित व्यायाम सुरू ठेवला होता. यंदा पुनरागमन करताना तिने अष्टहजारी मोहिमेचे आव्हान पेलले. २२ तारखेला सकाळी ९ वाजून २४ मिनिटांनी तिने मनास्लू शिखरावर तिरंगा झळकाविला. मनास्लू मोहिमेत तिला अनुभवी मार्गदर्शक आंग दावा शेर्पा यांची साथ होती. नेपाळमधील हिमालय पर्वतरांगेतील मनास्लू शिखराची मोहीम खडतर मानली जाते. अनेक भाग हिमस्खलनप्रवण आहेत.
प्रियांकाने याआधी एव्हरेस्ट, कांचनजुंगा, धौलागिरी, ल्होत्से आणि मकालू ही अष्टहजारी शिखरे सर केली आहेत. तिला तेनझिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्काराचाही बहुमान लाभला आहे.
एल्ब्रस शिखराच्या मोहिमेची संधी चालून आली तेव्हा मला दुहेरी पर्वणी होती. मी मोहिमेचे नेतृत्व करणार होते. त्याचवेळी मला चढाई सुद्धा करायची होती. रशियातील कॉकेशस पर्वतराजीतील या मोहिमेमुळे माझे मनोधैर्य उंचावले. त्यामुळे मी अष्टहजारी शिखराच्या आव्हानाचा सामना करण्याचा निर्धार केला.
- प्रियांका मोहिते, गिर्यारोहक
