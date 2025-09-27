सकाळ संवाद
पाणी गळतीच्या दुरुस्तीवर उधळपट्टी
महापालिका पाणी बचतीसाठी पाणी कपात करत आहे. परंतु पाणी कपातीचे संकट टळत नाही. दुरुस्ती कामे करुनही पुन्हा पुन्हा पाणी गळती होत असते. भोसरी - निगडी रस्त्यावरील टाटा मोटर्सच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून अजून पाणी गळती चालू असल्याचे दिसून येत आहे. पाणी गळतीमधून दररोज पाणी वाया जात आहे. अशा गळतीमुळे एक दिवसाआड पाण्याच्या नियोजनाबरोबर अनियमित दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याचे आढळून येत आहे. अनेक वेळा तक्रार केली की गळती काढली म्हणून तक्रार बंद करण्याचे काम निष्क्रिय अधिकारी करत आहेत. संबंधित विभागाकडून दुरुस्तीवर खर्च का केला जात आहे ? असा प्रश्न निर्माण होत आहेत. तरी संबंधित विभागाने दुरुस्तीची उधळपट्टी तरी थांबवावी.
- बी. एस. पाटील, संभाजीनगर
PNE25V54606
पदपथावर दुचाकी वाहने उभी
पिंपळे निलख - विशालनगर डीपी रस्त्यावर नीता पार्क समोर एका दुकानासमोर रोज सकाळ - संध्याकाळ अशी दुचाकी वाहने पदपथावर लावली जात आहेत. चालण्यास किती थोडे अंतर आहे, हे दिसून येईल. पादचारी नागरिक आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना तेथून जाण्यास खूपच अडचण येत असते. पोलिस शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा अन् महापालिका प्रशासनाने त्याची कृपया दखल घ्यावी.
- गोविंद गायकवाड, विशालनगर
PNE25V54599
विजेच्या तारा सुरक्षित ठिकाणी हलवा
इमारतीच्या परिसरात लोंबकळणाऱ्या विजेच्या तारांमुळे होणाऱ्या संभाव्य जीवितहानीबद्दल तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत.
वडमुखवाडी येथील ताजणे मळ्यातील प्रेममन्नत सहकारी संस्थेच्या इमारतीनजीक अतिशय खाली विजेच्या तारा लोंबकळत आहेत. या तारा इतक्या खाली आल्या आहेत की त्या कोणालाही सहजपणे लागू शकतात किंवा वाहतुकीच्या साधनांना/मनुष्यांना स्पर्श होऊ शकतो. विशेषतः पावसाळ्यात किंवा वादळी वाऱ्याच्यावेळी या तारा तुटून जमिनीवर पडल्यास मोठी दुर्घटना होण्याची आणि मोठी जीवित वा वित्तहानी होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक आहे. या समस्येकडे त्वरित लक्ष देऊन आणि कोणतीही गंभीर दुर्घटना घडण्यापूर्वी आपण तातडीने लोंबकळणाऱ्या तारा उंच व सुरक्षित ठिकाणी हलवाव्यात.
- निर्गुण थोरे, वडमुखवाडी
PNE25V54617
सिग्नलवरील फांद्या हटवा
यमुनानगर पोलिस चौकीकडून भोसरीकडे जाताना दुर्गा चौकातील दोन्ही सिग्नल झाडांच्या फांदीमुळे व बॅरिकेड खांबामुळे लांबून दिसत नाहीत. तरी योग्य ती कार्यवाही व्हावी. उजवीकडील सिग्नल दिवा सेंटर पोलवर स्थलांतरित करावा.
- सारंग कुलकर्णी, यमुनानगर
PNE25V54604
वाकडमधील रस्त्यांची सफाई करावी
वाकड सखाराम वाघमारे चौक ते भुयारी मार्ग रस्ता / पदपथावर फार मोठ्या प्रमाणात चिखल साचून राडारोडा, पाईप, कचरा, घाण पडून आहेत. त्याने पदपथावर चालता येत नाहीत. चिखलात वाहने घसरून अपघात होतात. चिखलाने रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत आहेत. अतिशय विदारक स्थिती निर्माण झाली आहे. वारंवार कळवून सुद्धा महानगरपालिका दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळेच नागरिक त्रस्त आहेत. वाकडमधील सर्वच रस्त्यांवरील चिखल, कचरा,घाण, टाकाऊ साहित्य, पाईप हटवून व स्वच्छता करून वाहतुकीस उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
- दिनेश बाफना, वाकड
PNE25V54600
