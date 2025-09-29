शालेय वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई
विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्यांची झडती
शहरात एकाच दिवसात २०५ वाहनांवर कारवाई
पिंपरी, ता. २९ : शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बस आणि व्हॅनचालकांची तपासणी अखेर सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि वाहतूक पोलिस यांनी संयुक्त मोहीम राबविली. यामध्ये एकाच दिवसात २०५ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली.
शहरात शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बस, छोट्या व्हॅन व रिक्षा अवैध व धोकादायक पद्धतीने विद्यार्थ्यांची वाहतूक करत आहेत. तशाच एका प्रकाराचा व्हिडिओ गेल्या आठवड्यात व्हायरल झाला होता. यानंतर आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर टीका सुरू झाली. त्यावर जाग आलेल्या प्रशासनाने चार ‘वायूवेग’ पथकांमार्फत ही कारवाई केली. यात तपासलेल्या १७० पैकी ७७ बस चालकांवर कारवाई करण्यात आली. तसेच १५७ व्हॅन व रिक्षा तपासण्यात आल्या. त्यातील १२८ वाहन चालकांवर कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, या कारवाईत सात लाख ९७ हजार ७५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.