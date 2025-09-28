भोसरी येथे आढळलेला फुरसे साप नैसर्गिक अधिवासात
पिंपरी, ता.२८ : भोसरी परिसरात अनेक वर्षांनंतर फुरसे प्रजातीचा साप (सॉ-स्केल्ड वायपर) एका नागरिकाच्या घरात दिसला. त्याला ‘वर्ल्ड फॉर नेचर’चे सर्पमित्र शुभम जाधव यांनी नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडले.
‘‘पूर्वी राज्यभरात ठिकठिकाणी आढळणारा हा साप शहरीकरण, शेतीतील रासायनिक बदल व अधिवास नष्ट झाल्याने आता क्वचितच आढळतो. हा साप आकाराने लहान; परंतु अत्यंत विषारी आहे. त्याची लांबी साधारण ३० ते ६० सेंटीमीटर असते. याचा रंग तपकिरी, करडसर किंवा पिवळसर रंग असतो. अंगावर आरेसारखी पांढरी किंवा फिकट ठिपक्यांची नक्षी. अंगावरील खवले उभट व खरखरीत असतात. हा साप धोक्याच्या वेळी शरीराला वळण देऊन खवले घासतो, त्यामुळे ‘फुर्र… फुर्र…’ असा आवाज निर्माण होतो. त्यावरूनच त्याला फुरसे हे नाव पडले आहे,’’ ‘वर्ल्ड फॉर नेचर’चे अध्यक्ष शुभम पांडे यांनी सांगितले.
आपल्या परिसरात कोणत्याही जातीचा साप आढळल्यास घाबरून न जाता नागरिकांनी तत्काळ स्थानिक सर्पमित्र किंवा वर्ल्ड फॉर नेचरशी संपर्क साधावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
PNE25V54994
