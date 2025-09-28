गुन्हे वृत्त
मोबाइल हॅक करून रोकड लंपास
पिंपरी : व्यावसायिकाचा मोबाइल हॅक करून त्यांच्या बँक खात्यातून नऊ लाख ३४ हजार रुपये ऑनलाइन वळवून घेतले. हा प्रकार मोशी येथे ऑनलाइन पद्धतीने घडला. या प्रकरणी ४१ वर्षीय व्यक्तीने एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
‘वर्क फ्रॉम होम’च्या नावे २२ लाखांना फसवणूक
पिंपरी : ‘वर्क फ्रॉम होम’चे आमिष दाखवून तरुणाकडून डिपॉझिट स्वरुपात २२ लाख ६४ हजार रुपये घेण्यात आले. हा प्रकार पिंपरी येथे घडला. या प्रकरणी ३४ वर्षीय व्यक्तीने पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार क्रिष्णा वेण्णी (रा. तामिळनाडू) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपीने फिर्यादीच्या टेलिग्रॅम ॲपवर मेसेज करून ‘प्राईज रन’ कंपनीत वर्क फ्रॉम होमसाठी काम देण्याचे आमिष दाखवले. मात्र, कमिशन तसेच डिपॉझिट रक्कमही परत न करता फसवणूक केली.
गॅसचे अनधिकृत पुनर्भरण; युवकावर गुन्हा
पिंपरी : मोठ्या सिलिंडरमधून छोट्या सिलिंडरमध्ये गॅस पुनर्भरण करणाऱ्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई भोसरी येथे करण्यात आली. गणेश कोनाळे (वय ३६, चऱ्होली) असे आरोपीचे नाव आहे. सदर आरोपी विनापरवाना चार किलो वजनाच्या सिलिंडरमध्ये गॅस भरत होता. पोलिसांनी कारवाई करत त्याच्याकडून १२ हजारांचे साहित्य जप्त केले.
सासऱ्याला मारहाण; जावयावर गुन्हा
पिंपरी : कौटुंबिक न्यायालयात सुरू असलेले प्रकरण मागे घेत नसल्याच्या कारणावरून जावयाने सासऱ्याला मारहाण केली. ही घटना वाकड येथे घडली. या प्रकरणी स्वामीराव जगताप (रा. वाकड) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी संदेश जाधव (वय ४०, ताथवडे) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
मारहाणप्रकरणी तिघांवर गुन्हा
पिंपरी : किरकोळ कारणावरून डिलिव्हरी बॉयला तिघांनी मारहाण केली. ही घटना सुस येथे घडली. या प्रकरणी अविनाश सावंत (रा. सुस) यांनी बावधन पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सनी वैराट, श्रीकांत सुतार, पांडुरंग कुंभार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी फिर्यादीला एका कंपनीची ऑर्डर करू नको असे म्हणत बेदम मारहाण केली. तसेच फरशी, दगडाने मारल्याने फिर्यादी जखमी झाले.
फसवणूकप्रकरणी गुन्हा दाखल
पिंपरी : ऑनलाइन माध्यमातून वेगवेगळे टास्क करायला लावले. त्यावर मोठा परताव्याचे आमिष दाखवून एका व्यक्तीची नऊ लाखांची फसवणूक करण्यात आली. ही घटना मोशी प्राधिकरण येथे घडली. या प्रकरणी मोशी येथील ४८ वर्षीय व्यक्तीने एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
