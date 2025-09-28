बांधकाम कामगारांना संसारोपयोगी साहित्याचे वाटप सुरू
पिंपरी, ता. २८ ः तब्बल सहा महिन्यांनंतर राज्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळामार्फत पिंपरी चिंचवड शहरातील बांधकाम कामगारांना संसारोपयोगी साहित्याचे संच वितरीत करण्यात आले. या उपक्रमात तब्बल ४ हजार ५०० कामगारांना दिलासा मिळाला असला तरी अजूनही हजारो बांधकाम कामगार या लाभापासून वंचित आहेत.
बांधकाम क्षेत्रातील कामगार शहराच्या विकासात मोलाचा वाटा उचलतात. ऊन, पाऊस आणि थंडीच्या दिवसांतही ते इमारती, रस्ते, पूल उभे करण्यासाठी परिश्रम घेत असतात. मात्र, त्यांच्या जीवनमानाकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. अशा परिस्थितीत शासनाच्या योजनांतून मिळणारे संसारोपयोगी साहित्य हा केवळ दिलासा नव्हे; तर त्यांच्या जगण्याला थोडासा आधार ठरतो. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये शहरातील काही बांधकाम कामगारांना साहित्य वाटप करण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल सहा महिन्यांनंतर महामंडळामार्फत साहित्य वाटप सुरू करण्यात आले.
चिंचवड येथील थरमॅक्स चौकातील बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाच्या वाटप केंद्राद्वारे तब्बल ४ हजार ५०० कामगारांना संसारोपयोगी साहित्य वाटप करण्यात आले. त्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने कामगारांची नोंदणी करुनच त्यांना साहित्य देण्यात आले. २८ ऑगस्ट २०२५ पासून वाटपास सुरुवात करण्यात आली. त्यासाठी कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी समन्वयक म्हणून महत्वाची भूमिका पार पाडली. बांधकाम कामगारांपर्यंत माहिती पोहोचवून साहित्य वाटपाच्या दिवशी उपस्थित राहून साहित्य घेण्याचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचविला. त्यामुळे शहरातील साडेचार हजार पात्र बांधकाम कामगारांना साहित्याचा लाभ मिळाला आहे.
साहित्यामध्ये काय आहे ?
ताट ४, वाट्या ८, पाण्याचे ग्लास ४, पातेले झाकणासह १, मोठा चमचा (भात वाटपासाठी) १, मोठा चमचा (वरण वाटपासाठी) १, पाण्याचा जग (२ लिटरचा) १, मसाला डब्बा १, डब्बा झाकणासह १, परात १, स्टेनलेस स्टीलचा पाच लिटरचा प्रेशर कुकर, स्टिलची कढई १, मोठी स्टील टाकी झाकणासह व वगराळे १.
पिंपरी चिंचवड शहरात सुमारे १ लाखांहून अधिक बांधकाम कामगार आहेत. परंतु, सर्वांचीच नोंदणी नाही. प्रत्येकाची नोंदणी करुन त्यांना शासकीय लाभ मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी शासनाला मदत करण्यास सदैव तयार आहोत.
- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ
शासकीय नियमानुसार बायोमेट्रिक करुन कामगारांना साहित्याचे वाटप करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया कायम राबविली जाते. ज्यांची नोंदणी नाही, अशा बांधकाम कामगारांची रीतसर नोंदणी करुन त्यांना देखील लाभ दिला जाईल.
- निखील वाळके, सहायक कामगार आयुक्त, बांधकाम कामगार विभाग, पुणे
