कॉलेज कट्टा
कॉलेज कट्टा ः जोड
--
औषधनिर्माता दिन उत्साहात
(डॉ. डी. वाय. पाटील औषधनिर्माणशास्त्र)
आकुर्डीतील डॉ. डी. वाय. पाटील औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयात विविध उपक्रमांनी जागतिक औषधनिर्माता दिन उत्साहात साजरा केला. रुबी हॉल क्लिनिकचे मुख्य ऑपरेटिंग अधिकारी डॉ. सुधीर राय, एनव्हीके फार्माचे संचालक अविनाश साळुंके, वेंडरलँड नेदरलँडचे एचआर व्यवस्थापक दिशा मोरे, डॉ. नीरज व्यवहारे, संस्थेचे मुख्य वित्तीय अधिकारी बिपीन शर्मा उपस्थित होते. फार्म डीच्या विद्यार्थ्यांनी बनविलेल्या ‘फार्मसी प्रॅक्टिस’ वेबसाइटचे उद्घाटन आणि महाविद्यालयाच्या ‘टेक्निकल मॅक्झिन’चे प्रकाशन झाले. प्रा. तेजश्री देवकुळे, प्रा. पूनम मुळे, प्रा. अबोली मराळे आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी श्रीकांत नाईक, श्रेयसी देशमुख आणि अन्वी विलायतकर यांनी संयोजन केले.
एमबीए व एमसीएचे ‘इंडक्शन’
(प्रतिभा इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट)
चिंचवड येथील प्रतिभा ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या प्रतिभा इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंटमधील एमबीए व एमसीए विद्यार्थ्यांच्या इंडक्शन कार्यक्रमाचे उद्घाटन गोपिसन अटायर अँड लाइफस्टाईल कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक राज मुच्छाल यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी संस्थेचे संस्थापक सचिव डॉ. दीपक शहा होते. खजिनदार भूपाली शहा, डॉ. तेजल शहा, संचालक डॉ. सचिन बोरगावे, विभागप्रमुख प्रा. गुरुराज डांगरे, प्रा. मनीष पाटणकर उपस्थित होते. सूत्रसंचालन डॉ. महिमा सिंह यांनी केले. आभार प्रा. जेसीका गोडेटी यांनी मानले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.