काळाचा पट मनपटलावर साकारण्याचे सामर्थ्य आठवणींमध्ये

पिंपरी, ता. २९ ः ‘‘आठवणी हिमनगासारख्या असतात. परंतु काळाचा खूप मोठा पट मनपटलावर साकार करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये असते,’’ असे विचार पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांनी व्यक्त केले.
ज्येष्ठ लेखिका राधाबाई वाघमारे लिखित, संवेदना प्रकाशन निर्मित आणि दिलासा साहित्य सेवा संघ आयोजित ‘जपून ठेवलेल्या आठवणी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना गिरीश प्रभुणे बोलत होते. चिंचवडगावातील पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम् येथे रविवारी (ता. २९) झालेल्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ. राजेंद्र कांकरिया, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती राज्य कार्यकारिणी सदस्य मिलिंद देशमुख, ज्येष्ठ साहित्यिक नारायण कुंभार, अशोकमहाराज गोरे, लेखिका राधाबाई वाघमारे, प्रवीण वाघमारे, दीप्ती वाघमारे, सुरेश कंक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
प्रभुणे म्हणाले, ‘‘जपून ठेवलेल्या आठवणी हे आत्मचरित्रपर पुस्तक लक्ष्मीबाई टिळक यांच्या ‘स्मृतिचित्रे’ या आत्मचरित्राची आठवण करून देते. कारण राधाबाई यांची लेखनशैली ही साधी अन् अकृत्रिम आहे. तसेच त्यातून सुमारे साठ वर्षांपूर्वीचे पिंपरी-चिंचवड डोळ्यांसमोर उभे राहते. जोतिराव फुले यांनी सावित्रीबाई यांना शिकविले. परंतु राधाबाई यांनी आपल्या पतीला साक्षर केले. हे खऱ्या अर्थाने त्यांच्यातील पुरोगामीपणाचे लक्षण आहे.’’
ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. तुकाराम पाटील, राज अहेरराव, नंदकुमार मुरडे, शोभा जोशी, रजनी अहेरराव, अंबादास रोडे, सुलभा सत्तुरवार, बाळकृष्ण अमृतकर, विलास कुंभार, सीमा गांधी, शामला पंडित, आनंद मुळूक, अर्जुन चौधरी, दत्ता कांगळे,दयानंद कुंभार, रघुनाथ केतकर, मनीषा पद्यन, ज्योती पाटील यांच्यासह शहरातील साहित्यिकांची उपस्थिती होती. मुरलीधर दळवी, श्यामराव सरकाळे, सुहास घुमरे, फुलवती जगताप, स्वाती भोसले, श्यामराव साळुंखे, अण्णा गुरव, ज्योतिबा ढेकळे, सार्थक थोरवत, सुभाष सोळंकी यांनी संयोजनात सहकार्य केले. नितीन हिरवे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रदीप गांधलीकर यांनी सूत्रसंचालन केले. तानाजी एकोंडे यांनी आभार मानले.
