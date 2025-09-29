नागरिकांनी हेलपाटे मारल्यास अधिकारीच येणार अडचणीत
पिंपरी, ता. २९ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यालयात एखाद्या नागरिकाला वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्यास अधिकारीच अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. नागरिकांची कामे प्रलंबित राहू नयेत म्हणून पीएमआरडीएने कडक पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे.
आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी नुकताच एक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची आणि अधिकाऱ्यांकडे वारंवार भेट देणाऱ्यांची नोंद ठेवण्यात येईल. कोणत्या अधिकाऱ्याला कोण भेटतो, किती वेळा भेटतो, कामे रखडण्याची कारणे काय याचा सविस्तर लेखी अहवाल वरिष्ठांना पाठविण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवरच असेल.
एजंट तसेच मध्यस्थांमुळे तातडीने काम होत नसल्याच्या तक्रारी पीएमआरडीएकडे येत होत्या. प्राधिकरणाच्या नऊ तालुक्यांतील ८०० पेक्षा जास्त गावांमधील नागरिकांना अनेक तास कार्यालयात थांबावे लागते. काम अर्धेच झाल्याने अनेकांना परतावे लागते. यात त्यांचा वेळ, पैसा व मानसिक ताणही वाढतो. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांकडेच मोर्चा वळवित त्यांच्या जबाबदारीची चौकट स्पष्ट केली आहे.
एखादी व्यक्ती वारंवार का भेटते, कामे वेळेत पूर्ण का होत नाहीत, फायली का रखडतात याबाबतही विचारणा केली जाईल. पीएमआरडीए कार्यालयांतर्गत ‘अभ्यागत व्यवस्थापन प्रणाली’सारखे रेकॉर्ड ठेवण्याच्या निर्णयामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्य म्हणजे पीएमआरडीएमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नव्या पद्धतीमुळे जबाबदारीची जाणीव होईल. त्यात प्रक्रियेच्या कारणावरून होणारा विलंब व एजंटांच्या हस्तक्षेपाला आळा बसण्याची शक्यता आहे.
सध्या पीएमआरडीएत येणाऱ्या प्रत्येकाची मुख्य सध्या प्रवेशद्वारावर सुरक्षारक्षक ऑफलाईन पद्धतीने नोंद करतात. लवकरच प्रशासन ऑनलाइन नोंदणीची कार्यवाही करेल. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
---
दृष्टिक्षेपात
- कार्यालयात रोज सुमारे ५०० नागरिकांची नोंद
- वास्तुरचनाकार, विकसक, तक्रारदार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सर्वसामान्य नागरिक अशा वर्गीकरणासह नोंद होणार
- व्हीजीटर मॅनेजमेंट सिस्टीमची निर्मिती लवकरच
- सध्या सुरक्षारक्षकांकरवी ऑफलाईन नोंदणी
---
पीएमआरडीएमध्ये वेगवेगळी कामे घेऊन सर्वसामान्य नागरिक अधिकाऱ्यांना भेटतात. त्यांची होणारी कामे वेळ न घालवता त्वरित होणे अपेक्षित असते. त्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. अधिकाऱ्यांना भेटायला येणाऱ्या प्रत्येकाची नोंद ठेवण्यासही सांगितले आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे.
- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त. पीएमआरडीए
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.