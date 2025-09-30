परीक्षा शुल्कवाढ त्वरित रद्द करा
पिंपरी, ता.३० ः शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी परीक्षा शुल्कात २० टक्के वाढ करण्याचा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या निर्णयाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) तीव्र विरोध दर्शविला असून ही शुल्कवाढ त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पुढील पाच दिवसांमध्ये सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशाराही अभाविपने दिला आहे.
राज्यातील काही भागांतील भीषण पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ अन्यायकारक असून पाच दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा अभाविपने दिला आहे. विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. प्रभाकर देसाई यांना या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. अभाविपचे महानगरमंत्री हिमांशु नागरे, सहमंत्री कार्तिक पवार व प्रथमेश भवर, यश देशपांडे, आळंदी नगरमंत्री कार्तिक नरके, सहमंत्री देवयानी मालतकर व अक्षय काकडे, कृष्णा ठाकरे, आदित्य पाटील, संकेत जोंबडे, सोहम पाटील आदी उपस्थित होते.
विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाने २४ सप्टेंबर रोजी परीक्षा शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आधीच अधिक प्रमाणात आकारण्यात येणाऱ्या छायांकित प्रत आणि पुनर्मूल्यांकन शुल्कामध्ये आणखी भर पडणार आहे. राज्यातील अनेक जिल्हे ओल्या दुष्काळाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत सामान्य घरांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही शुल्कवाढ अवाजवी आणि अन्यायकारक आहे. हा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात ढकलण्याचा प्रकार आहे, असे अभाविपने म्हटले आहे.
