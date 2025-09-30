‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाला प्रतिसाद
पिंपरी-चिंचवड

‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाला प्रतिसाद

Published on

पिंपरी, ता. ३० : शहरात ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ हे विशेष अभियान राबविण्यात येत आहे. यामध्ये आयोजित आरोग्य शिबिरामध्ये आतापर्यंत ५० हजारांहून अधिक महिला व बालकांच्या विविध तपासण्या व उपचारांचा लाभ घेतला आहे. महापालिकेच्या सर्व रुग्णालये व दवाखान्यांमध्ये या अभियानांतर्गत दोन ऑक्टोबरपर्यंत आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांत आणि दवाखान्यांमध्ये १७ सप्टेंबरपासून हे अभियान सुरू झाले आहे. यामध्ये महिलांसाठी, किशोरींसाठी व बालकांसाठी विविध आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, क्षयरोग व ॲनिमिया तपासणी, गर्भवती महिलांची तपासणी, हिमोग्लोबिन तपासणी, पोषण विषयक समुपदेशन व लसीकरण यांचा समावेश आहे. तसेच किशोरींसाठी मासिक पाळी व पोषण विषयक सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय आयुष्मान भारत, पंतप्रधान जन आरोग्य योजना व आयुष्मान वय वंदना कार्डचे वितरण, निक्षय मित्र स्वयंसेवकांची नोंदणी व क्षयरुग्णांना पोषण आहारासाठी दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. आवश्यकतेनुसार रुग्णांना रक्त, लघवी, सोनोग्राफी, एक्स-रे आदी तपासण्यासाठी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान राबविले जात आहे.

महिलांचे आरोग्य चांगले राहिले, तर कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे आरोग्य सुरक्षित राहण्यास मदत होते. या मोहिमेद्वारे आरोग्यविषयक तपासण्या आणि आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे हे आमचे प्राधान्य आहे. जास्तीत जास्त महिलांनी या वैद्यकीय शिबिरांचा लाभ घ्यावा.
- शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका

Marathi News Esakal
www.esakal.com