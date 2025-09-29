सोसायटीतील छळाने तरुणाची आत्महत्या
पिंपरी, ता. २९ : सोसायटीतील सदस्यांनी वारंवार अपमानित करून मानसिक छळ तसेच खच्चीकरण केल्याने वडमुखवाडीत एका तरुणाने आत्महत्या केली. कैलास भोसले (वय ४२) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी त्यांच्या पत्नीने दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली. नारायण कोलगे, विठ्ठल हरण, माधव कुंभार, गजानन पेड, दीपक सुरवसे (सर्व रा. रविकिरण सोसायटी, वडमुखवाडी) अशी आरोपींची नावे आहेत. भोसले यांनी आरोपींना सोसायटीच्या कामकाजातील चुका वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्या गांभीर्याने न घेता त्यांना अपमानित करण्यात आले. त्यामुळे कैलास यांनी राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
--------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.