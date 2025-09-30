राज्यभरातील पूरग्रस्तांसाठी ‘एक हात मदतीचा’

पिंपरी, ता. ३० : मराठवाडा, अहिल्यानगर व सोलापूरमधील पूरग्रस्तांसाठी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष अनुप मोरे यांनी आपल्या वाढदिवशी ‘एक हात मदतीचा’ उपक्रम राबवला. प्राधिकरण येथे साधेपणाने साजऱ्या झालेल्या कार्यक्रमात अन्नधान्य, औषधे, शालेय साहित्य आदी मदतसामग्री गोळा करून पूरग्रस्त भागांत पाठविण्यात आली.
मोरे यांच्यातर्फे मातृसेवा सेवाभावी संघातील ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक मदत दिली. आकुर्डी येथील कुटे हॉस्पिटलमध्ये आयोजित शिबिरात ७६ रक्तदात्यांनी सहभाग घेतला. गोमातेचे पूजन व गाईंसाठी चारा वाटप. मिस अर्थ इंडिया २०२५ स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करून उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कोमल चौधरी आणि महाराष्ट्र टेबल टेनिस स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक पटकावणाऱ्या सानवी मोरे यांचा अनुप मोरे सोशल अँड स्पोर्ट्स फाऊंडेशनच्या वतीने सन्मान करण्यात आला.
या वेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार शंकर जगताप, आमदार उमा खापरे, भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष योगेश बहल, शिवसेना उपनेत्या सुलभा उबाळे, माजी नगरसेवक राहुल कलाटे आदीसह भाजप युवा मोर्चाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
