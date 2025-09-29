मालमत्ता कर सवलतीने भरण्याचा आज शेवटचा दिवस
पिंपरी, ता. २९ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी व संकलन विभागाने मालमत्ताधारकांना विशेष सवलत जाहीर केली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील मालमत्ताकराचा पूर्ण भरणा ३० सप्टेंबरपूर्वी ऑनलाइन केल्यास सामान्य करावर चार टक्के सूट मिळणार आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आता एकच दिवस बाकी आहे. ज्यांनी अद्याप कर भरलेला नाही त्यांनी तातडीने कर भरावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षातील मालमत्ता कराच्या वसूलीसाठी एक एप्रिलपासून व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. नागरिकांना सवलतीची माहिती देण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर होत आहे. कर संकलन विभागाच्या १८ विभागीय कार्यालयांमार्फत लिपिक, गटलिपिक, सहाय्यक मंडलाधिकारी आणि इतर एकूण २० कर्मचाऱ्यांचे पथक टेलिकॉलिंगच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधत आहे.
----------
मालमत्ता कर ३० सप्टेंबरपूर्वी भरणाऱ्यांना सामान्य करावर देण्यात आलेल्या चार टक्के सवलतीचा लाभ जास्तीत जास्त मालमत्ताधारकांना मिळावा, यासाठी महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडून व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. नागरिकही योजनेला चांगला प्रतिसाद देत आहे. आता या सवलतीसाठी एक दिवसांची मुदत उरली आहे. जास्तीत जास्त मालमत्ताधारकांनी या सवलतीचा लाभ घ्यावा.
- प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
--------
