सांगवडे-मामुर्डी मार्ग वाहनांसाठी बंद
पिंपरी, ता. ३० : सांगवडे येथील लोखंडी पूल धोकादायक झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुलावर दगडगोटे टाकून वाहतूक बंद केली आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आर्थिक मदतीने नवीन पर्यायी पुलाचे काम सुरू केले. पण, पावसाळ्यामुळे पूल बांधणी मंदगतीने होत आहे. या कामाला वर्षभरापेक्षा अधिक काळ लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पूल बंद असल्याने सांगवडे-मामुर्डीमार्गे पुणे, पिंपरी चिंचवडकडे जाणाऱ्या शेतकरी, प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.
वाहनांची सुविधा नाही. त्यातच पर्यायी मार्ग दूरचा असल्याने सांगवडे येथून मामुर्डीकडे जाणारे आणि परतीच्या मार्गावरील दुचाकीस्वार पुलाजवळ गाडी उभी करून साहित्य-ओझे डोक्यावरून वाहून नेत आहेत. दगडांतून मार्ग शोधत, कसरत करत नागरिक पायपीट करत आहेत. तसेच पूल पार केल्यानंतर दोन्ही बाजूला पुढे जाण्यासाठी वाहनांची सुविधा नसल्याने नागरिकांना मामुर्डी पुलापर्यंत पायी जावे लागत आहे. दळणवळणासाठी होत असलेली ही परवड थांबवण्यासाठी सांगवडे नवीन पुलाचे काम वेगाने करावे, अशी मागणी होत आहे.
