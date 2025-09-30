शालेय विद्यार्थ्यांना पोलिसांकडून वाहतूक नियमांचे ‘धडे’
पिंपरी, ता. ३० : शालेय विद्यार्थांनी जबाबदार व चांगला नागरिक बनावे या उद्देशाने पिंपरी चिंचवड पोलिसांकडून शाळांमध्ये विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. विविध शाळांमध्ये पोलिस अधिकारी भेट देऊन विद्यार्थ्यांना वाहतूक नियमांबाबत माहिती देण्यासह व्यसनाधिनतेपासून दूर राहणे, सायबर गुन्हेगारी, सोशल मीडियाचा वापर आदी विषयांवर मार्गदर्शन करीत आहेत.
वाहनांची वाढती संख्या, बेशिस्त वाहतूक याने रस्ते अपघातात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ते रोखण्यासाठी वाहतूक नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच अल्पवयीन मुले व्यसनाच्या आहारी जात असून गुन्ह्यांमधील त्यांचा सहभाग चिंतेची बाब ठरत आहे. मुलांकडून सोशल मीडियाचाही अतिवापर होत आहे. या गोष्टींचे परिणाम लक्षात घेता त्यांच्यापासून मुले दूर राहणे गरजेचे आहे. यासाठीच पोलिसांकडून शालेय विद्यार्थ्यांना रस्ते सुरक्षा, वाहतूक नियमन, अपघात, व्यसनाधिनतेपासून दूर राहणे, सायबर गुन्हेगारी, सोशल मीडियाचा वापर आदी विषयावर मार्गदर्शन केले जात आहे.
मोबाईलचा गैरवापर, सायबर गुन्हेगारीमुळे होणारे धोके याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यासह रस्ता सुरक्षा नियमांमध्ये हेल्मेटचा वापर, सीटबेल्ट लावणे, सिग्नलचे पालन, जबाबदारीने वाहन चालविणे व अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालविण्याचे परिणाम याची माहिती दिली जात आहे. या उपक्रमात विद्यार्थीही उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत असून पोलिसांना विविध प्रश्न विचारत आहेत.
या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये कायदे विषयक तसेच वाहतूक शिस्तीबाबत जागरूकता निर्माण होत आहे. हा उपक्रम विविध शाळांमध्ये राबविला जात असून त्यामुळे भविष्यात जबाबदार नागरिक घडण्यास मदत होईल.
- विवेक पाटील, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा, पिंपरी चिंचवड
काय आहे उपक्रम ?
- दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी शाळेत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
- वाहतूक शाखेच्या १५ पथकांची नियुक्ती
- रस्ते सुरक्षा, वाहतूक नियमन, व्यसनाधीनतेपासून दूर राहणे, सायबर गुन्हेगारी, सोशल मीडियाचा वापर आदींबाबत मार्गदर्शन
- २२ टप्प्यांत ३७४ शाळेतील ९१ हजार ८४६ विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
- विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
काही दिवसांपूर्वीच आमच्या शाळेत हा उपक्रम झाला. पोलिस अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना वाहतूक नियमांबाबत सविस्तर माहिती दिली, असे उपक्रम वेळोवेळी व्हायला हवेत. याचा नक्कीच विद्यार्थ्यांना भविष्यात फायदा होईल.
- के. एम. खेडकर, शिक्षक
वाहतूक नियमांचे पालन किती गरजेचे आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास काय परिणाम होऊ शकतात. याबाबत आम्हाला या उपक्रमाद्वारे समजले. अगदी सोप्या भाषेत पोलिस काकांनी सविस्तर माहिती दिली.
- विद्यार्थिनी
