आजचे कार्यक्रम
- श्री तुळजाभवानी नवरात्र महोत्सव : श्री तुळजाभवानी देवस्थान ट्रस्ट, आकुर्डी यांच्यावतीने आयोजन : आरती : वेळ - सकाळी ६.०० वा., श्री कुलदेवी महापूजा, भजन : वेळ- सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत, आरती : वेळ- सायंकाळी ७.०० वा., गरज महाराष्ट्र कार्यक्रम : वेळ - सायंकाळी ७.०० वा., स्थळ - श्री तुळजाभवानी माता मंदिर, आकुर्डी.
- नवरात्रोत्सव : धर्मवीर संभाजी राजे मंच संचालित श्री महालक्ष्मी मंदिराच्या वतीने आयोजन : नवचंडी होमहवन : वेळ - सकाळी ९.०० वा., आरती : वेळ - दुपारी १२.३० वा., सामूहिक दुर्गासप्तशतीपाठ : वेळ - दुपारी साडेबारानंतर, भजन : वेळ- सायंकाळी ५.०० वा., महाप्रसाद वाटप : वेळ- सायंकाळी ६.०० वा., संबळ आरती : वेळ - सायंकाळी ७.३० वा., स्थळ - श्री महालक्ष्मी मंदिर, राजे संभाजी चौक, शाहूनगर, चिंचवड.
---
अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस (दारू सोडवा मोफत)
- जीवन आशा समूह : सुबोध विद्यालय कामगार कल्याण भवनसमोर, संभाजीनगर, चिंचवड, संपर्क : ८४४६७३२३३३, वेळ- सायंकाळी ७.०० वा.
- आशेचा संदेश समूह : महात्मा गांधी विद्यालय, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, देहूरोड, संपर्क : ९८९०५५०३६९, वेळ- सायंकाळी ७.०० वा.
- जीवनदीप समूह : लोणावळा, सेंट जोसेफ स्कूल, जयचंद चौक, रेल्वे स्थानकासमोर, लोणावळा, संपर्क : ९६७३७६७९७४, वेळ- सायंकाळी ७.०० वा.
---
