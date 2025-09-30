घर घेण्याची सुवर्णसंधी
पिंपरी, ता.३० : सतत बदलावे लागणारे भाड्याचे घर, घरमालकाची मनधरणी, वाढणारे भाडे आणि त्यासाठी करावी लागणारी तडजोड...यामुळे त्रासला असाल, तर या सर्वांतून तुमची सुटका करण्यासाठी ‘सकाळ’ माध्यम समूह घेऊन येत आहे, स्वतःचं घर घेण्याची सुवर्णसंधी. त्यासाठी थोडा संयम ठेवलात, तर खरोखर या सुवर्णसंधीचा लाभ घेता येईल. येत्या शनिवारी म्हणजेच चार ऑक्टोबरपासून चऱ्होलीत ‘सकाळ’ वास्तू एक्स्पो सुरू होत आहे.
या एक्स्पोमध्ये अनेक बांधकाम व्यावसायिक सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे आपल्या स्वप्नातले घर निवडून ते त्वरित बुक करता येणार आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील सोयीसुविधांमुळे नागरिकांचा येथे राहण्यासाठी ओघ वाढला आहे. भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या कुटुंबांसह पुणे तसेच भागांतील नागरिकही उद्योगनगरीला पसंती देत आहेत. आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी शहरात पाठविताना त्यांनी तिथेच स्थायिक व्हावे, अशी पालकांची इच्छा असते. त्यामुळे उद्योगनगरीतील शिक्षण व नोकरीच्या संधी पाहता भविष्याची गुंतवणूक म्हणून अनेकजण येथे घर घ्यायला पसंती देत आहेत. मात्र, सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात सुटीच्या दोन दिवसांत अनेक गृहप्रकल्पांना भेटी देऊन माहिती घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे स्वप्नातल्या घराच्या शोधाला वेळेचे बंधन आडवे येते. त्यांच्यासाठी ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’ हा उत्तम पर्याय आहे. जिथे एकाच ठिकाणी अनेक गृहप्रकल्पांची माहिती मिळणार आहे. त्यासाठी शनिवारी (ता. ४) आणि रविवारी (ता. ५) ‘सकाळ’च्या ‘वास्तू एक्स्पो’ला भेट देऊन दसरा-दिवाळीच्या मुहुर्तावर हक्काचं घर ‘बुक’ करा!
‘वास्तू एक्स्पो’ची वैशिष्ट्ये
- वन बीएचकेपासून थ्री बीएचकेपर्यंतची घरे
- कमर्शिअल आणि एनए प्लॉटसुद्धा
- वीसपेक्षा जास्त बांधकाम व्यावसायिकांचे शंभरपेक्षा जास्त प्रकल्प
- एकाच छताखाली अनेक गृहप्रकल्पांची माहिती
काय? कुठे? कधी? केव्हा?
काय? : ‘सकाळ’ वास्तू एक्स्पो
कुठे? : चंद्रफूल गार्डन, आळंदी-पुणे पालखी मार्ग, वडमुखवाडी, चऱ्होली
कधी? : शनिवार (ता. ४ ऑक्टोबर) आणि रविवार (ता. ५ ऑक्टोबर)
केव्हा? : सकाळ ११ ते रात्री आठ
स्टॉल बुकिंगसाठी संपर्क : ९८८१७१८८४०
घर घेणाऱ्यांसाठी ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’मध्ये एकाच ठिकाणी अनेक प्रकल्पांची माहिती मिळते. त्यामुळे आपली आवश्यकता लक्षात घेऊन घराचा शोध घेणे खूप सोपे होऊन जाते. गेल्या वर्षी आम्ही पहिल्यांदा या प्रदर्शनात सहभागी झालो होते. तेव्हा आम्हाला ग्राहकांनी अतिशय उत्तम प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे आम्ही या वर्षी पुन्हा एकदा सहभागी होत आहोत.
- सागर एरंडे, प्रोप्रायटर, जयहिंद ग्रुप बिल्डर्स
