होऊ द्या खर्च, मतदार महिलांवर बक्षिसांचा वर्षाव !
पिंपरी, ता.१ : अनेक इच्छुकांना नगरसेवक होण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्यासाठी प्रत्येकाने कंबर कसली असून नवरात्रोत्सवापासूनच मोठ्या प्रमाणात खर्च करून मतदारांना खुश करण्याची वेगवेगळी शक्कल लढविली जात आहे. बक्षिसांची अक्षरशः खैरात केली जात आहे. पाच वर्षे सर्वसामान्य नागरिक आणि मतदारांकडे ढुंकून न पाहणारे आता होऊ द्या ! खर्च म्हणत आहेत.
महापालिका निवडणुकीसाठी आता मोठ्या प्रमाणात इच्छुक आहेत. प्रत्येक जण कार्यालय थाटून आता मतदार राजाची समाजसेवा करण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. समस्या सुटो अगर ना सुटो; मात्र भुयारी गटारे, पाणी टंचाई किंवा रस्त्यावरील खड्डे या समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्येक जण पुढे येत असून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्याची एकही संधी सोडत नाहीत.
सध्या नवरात्रोत्सवाचा काळ आहे. त्यामुळे, चिखली, तळवडे परिसरातील प्रत्येक इच्छुकाने महिलांसाठी दांडियाचा कार्यक्रम भरविला आहे. त्याचबरोबर दांडियामध्ये भाग घेणाऱ्या महिलांना बक्षिसे वाटली जात आहेत. त्यामध्ये टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, चांदीच्या वाट्या, ब्रेसलेट, साड्या, संसारोपयोगी वस्तू , मिठाई, महिलांच्या पर्स अशा वस्तू बक्षिस स्वरुपात वाटप केल्या जात आहेत. त्यामुळे महिला मंडळी चांगल्याच खुशीत असून वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेण्याची हीच नामी संधी आहे, असे म्हणत प्रत्येक इच्छुकाच्या मंडळांना भेटी देत आहेत.
कार्यक्रमांची रेलचेल
विशेष म्हणजे आता दसऱ्यानिमित्त अनेकांनी रावण दहन कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी लाख रुपये खर्चून मोठमोठ्या सेलिब्रिटींना मतदारांच्या भेटीसाठी बोलविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर नृत्यांगनांना बोलावून लावण्या तसेच बेली डान्स इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.