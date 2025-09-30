सव्वा दोन कोटींची फसवणूक प्रकरणी एकाला अटक
सव्वादोन कोटींची फसवणूक करणाऱ्याला अटक
पिंपरी, ता. ३० : शेअर मार्केट ट्रेडिंग करणाऱ्याला गुंतवणुकीवर मोठा नफा देण्याचे आमिष दाखवून दोन कोटी २४ लाखांची फसवणूक केली. या प्रकरणी पिंपरी चिंचवड सायबर पोलिसांनी संतोष रुपनर (वय ४७, रा. मांजरी बुद्रुक) याला अटक केली आहे.
या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील फिर्यादीला पवित्रा वर्मा, रोहन शहा आणि मिया विल्सन शहा या नावाच्या व्यक्तींनी विशिष्ट स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक केल्यास १० ते १५ टक्के चांगला नफा मिळण्याबाबत सांगितले. त्यानंतर तक्रारदार यांनी आरोपींनी दिलेल्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर एकूण दोनकोटी २४ लाख ५९ हजार ९९९ रुपये गुंतवले. त्यावर त्यांना १० कोटी रुपयांपर्यंत मुद्दल आणि नफा दाखवला. मात्र, जेव्हा गुंतवलेली रक्कम काढण्याचा प्रयत्न फिर्यादीने केला असता आरोपींनी त्यांना वेगवेगळे चार्जेस सांगायला सुरुवात केली.
या फसवणुकीच्या रकमेपैकी एक कोटी पाच लाख रुपये ही रक्कम ॲक्सिस बँकेच्या अकाऊंटवर जमा झाल्याचे समोर आले. हे बँक खाते जनसेवा इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने होते आणि ते संतोष रुपनर याचे असल्याचे निष्पन्न झाले.
दरम्यान, आरोपीने गुन्ह्यात वापरलेल्या ॲक्सिस बँक खात्यातून एकूण तीन कोटी ५३ लाख ८७ हजार ९३५ रुपयांचा व्यवहार झाला असून या बँक खात्याविरोधात विविध राज्यांतून फसवणुकीच्या एकूण १२ तक्रारी पोलिसांकडे आल्या आहेत.
