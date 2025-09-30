पिंपरी पोलिसांनी नष्ट केले २३ कोटींचे अमली पदार्थ
पिंपरी, ता. ३० : पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत वेगवेगळ्या ९० कारवायांमध्ये एकूण २३ कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले. पोलिस आयुक्तालयाच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने ही कामगिरी केली. यात तीन कोटी ३१ लाख २२ हजार ७५० रुपये किमतीचा ६६२.४५५ किलो गांजा आणि १९ कोटी ९९ लाख ७० हजार रुपये किमतीचे १९.९९७ किलो मॅफेड्रॉन जप्त करण्यात आले.
पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी जप्त केलेले अमली पदार्थ नष्ट करण्यासाठी प्रादेशिक अमली पदार्थ नाश समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष अपर पोलिस आयुक्त सारंग आवाड आहेत. पोलिस उपायुक्त श्वेता खेडकर, संदीप आटोळे आणि डॉ. शिवाजी पवार हे समितीचे सदस्य आहेत.
या समितीच्या परवानगीने रांजणगाव एमआयडीसी येथील महाराष्ट्र एन्व्हायरो पॉवर या कंपनीत हे अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले. यावेळी पिंपरी चिंचवड पोलिसांचे अमली पदार्थ विरोधी पथक, प्रादेशिक न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा पुणे, राज्य उत्पादन शुल्क पुणे आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पुणे या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
