शहरात ‘ई-केवायसी’ प्रक्रियेला गती
पिंपरी, ता. १ : सर्व शिधापत्रिकाधारकांची ‘केवायसी’ (नो युवर कस्टमर) पूर्ण करून घेण्याची सूचना राज्य शासनाने केली आहे. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड शहरात या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. शहरातील सुमारे तीन लाख शिधापत्रिकाधारकांची ‘ई-केवायसी’ (ऑनलाइन) पूर्ण झाली आहे. पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी या तीनही कार्यालयांतर्गत ८० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
केंद्रासह राज्य शासनाकडून वारंवार आवाहन करूनही शिधापत्रिकाधारक ‘केवायसी’कडे पाठ फिरवताना दिसत आहे. त्यामुळे वर्ष उलटूनही अद्याप शहरातील शिधापत्रिकाधारकांची ‘केवायसी’ रखडलेली आहे. या पूर्वी शासनाने धान्य पुरवठा बंद करण्याचा इशाराही दिला होता. तरीही त्याकडे बहुतांश जणांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी स्वस्त धान्य दुकानदारांना ‘केवायसी’ करून घेण्याची सूचना दिली आहे.
सध्या पिंपरी येथील अन्नधान्य पुरवठा व वितरण कार्यालयांतर्गत ८० हजार ४४१ शिधापत्रिकाधारकांचे ‘केवायसी’ पूर्ण असून ३७ हजार ८९३ जणांकडून ही प्रक्रिया बाकी आहे. चिंचवड कार्यालयांतर्गत एक लाख १७६ शिधापत्रिकाधारकांचे केवायसी पुर्ण असून ३९ हजार ४७७ शिधापत्रिकाधारकांचे केवायी अपूर्ण आहे. भोसरी कार्यालयांतर्गत एक लाख १६ हजार ५९२ शिधापत्रिकाधारकांचे ‘केवायसी’ पूर्ण आहे. तर, २५ हजार ४८९ जणांनी अजूनही ही प्रक्रिया केलेली नाही.
सध्या ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या कामाला गती दिली आहे. शासनाने सर्व शिधापत्रिकाधारकांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना दिली आहे. त्यानुसार ८० टक्क्यांपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित लवकरच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.
- विजयकुमार क्षीरसागर, परिमंडळ अधिकारी, चिंचवड.
