साहित्यिकांनी लेखणीतून समस्यांना वाचा फोडावी
पिंपरी, ता. १ ः ‘‘समाजाचे वास्तव आणि प्रश्न मांडण्याची जबाबदारी साहित्यिकांची आहे. रसातळाला गेलेली राजकीय व्यवस्था, नैतिकतेला हरताळ फासणारी नोकरशाही, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वर्चस्ववादाची लढाई अशा पार्श्वभूमीवर अनेक समस्यांना आपण सामोरे जात आहोत. शेतकरी, कामगार यांची अवस्था बिकट होत चाललेली आहे. साहित्यिकांनी आपल्या लेखणीतून समस्यांना वाचा फोडली पाहिजे’’, असे आवाहन ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ.श्रीपाल सबनीस यांनी केले.
कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानच्यावतीने चिंचवड येथे ‘गोंदण’ या दीपावली विशेषांकाचे प्रकाशन सबनीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी आयोजित निमंत्रितांच्या कविसंमेलनात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. अविनाश वाडेकर, राजेंद्र घावटे, पांडुरंग गाडीलकर, दादाभाऊ गावडे हे व्यासपीठावर उपस्थित होते.
सबनीस म्हणाले,‘‘दिवाळी अंकाची परंपरा हे आपल्या भाषेचे वैभव आहे. सामाजिक समस्या मांडण्यासाठी दिवाळी अंक हे उत्तम माध्यम आहे.’’
प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ.नंदकुमार माळशिरसकर यांनी प्रास्ताविक केले. कार्याध्यक्ष बापूसाहेब जाधव यांनी संस्थेची वाटचाल विशद केली. विठ्ठल जाधव यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. संभाजी चौधरी पाटील यांनी आभार मानले.
कविसंमेलनाने रंगत
प्रकाशनानंतर निमंत्रितांचे कविसंमेलन पार पडले. यावेळी प्रा. तुकाराम पाटील, राज अहेरराव, अरुण बोऱ्हाडे, सचिन बेंडभर, मीनाक्षी पाटोळे, डॉ.नीलम गायकवाड आदी कवींनी कविता सादर केल्या. ज्येष्ठ साहित्यिक दादाभाऊ गावडे यांनी काव्यसंमेलनाचे संयोजन केले. आरती वाडेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.