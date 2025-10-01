‘बी.एस्सी नर्सिंग’ प्रवेशासाठी रविवारपर्यंत मुदतवाढ
पिंपरी, ता.१ ः राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) राबविली जाणारी बी.एस्सी नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पात्रता निकषांमध्ये बदलून ५० टक्के पर्सेंटाईलची अट मागे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा अर्ज करण्याची संधी मिळाली आहे. नवीन प्रवेश नोंदणीची अंतिम तारीख ५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली असून चौथी यादी ४ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहे.
नर्सिंग अर्थात परिचारिका अभ्यासक्रमाला अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळावी आणि महाविद्यालयांतील जागा रिक्त राहू नये यासाठी भारतीय परिचर्या परिषदेने बी.एस्सी नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या पात्रता निकषांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली ५० टक्के पर्सेंटाईलची अट काढून टाकण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला. त्यामुळे बी.एस्सी नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या सीईटी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले सर्वच विद्यार्थी पात्र ठरणार आहेत. सीईटी गुणांची अट शिथिल करताना परिषदेने इयत्ता बारावीमध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र (पीसीबी) आणि इंग्रजी या विषयांतून ४५ टक्क्यांनी उत्तीर्ण होण्याची अट कायम ठेवली आहे.
बी.एस्सी नर्सिंग अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा ७ आणि ८ एप्रिल रोजी घेतली होती. यंदा बी.एस्सी नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठी १५,७६० जागा उपलब्ध आहेत. या जागांवर प्रवेश मिळवण्यासाठी परीक्षा देण्यासाठी शेकडो विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली होती. त्यापैकी फक्त काही विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज दाखल करण्यात आले.
सीईटी कक्षाकडून प्रवेश प्रक्रिया २५ जुलैला सुरू करण्यात आली. या अभ्यासक्रमाची तिसरी फेरी १५ सप्टेंबरला पूर्ण झाली. मात्र, त्यानंतर ही प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा थांबविण्यात आली. तिसऱ्या फेरीपर्यंत अर्ज दाखल केलेल्या १४,१६७ विद्यार्थ्यांपैकी ९,०२५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. आता चौथ्या फेरीसाठी ६,७३५ जागा उपलब्ध असून अद्याप एकूण ५,१४२ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होणे बाकी आहे. नवीन प्रवेश नोंदणीची अंतिम तारीख ५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे आणि चौथी यादी ४ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहे.
राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने बी.एस्सी नर्सिंगच्या प्रवेशासाठी ५० टक्के पर्सेंटाईलची अट रद्द केली आहे. या बदलामुळे ज्या विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी नोंदणी झाली नव्हती किंवा जे पात्र नव्हते; त्यांना आता पुन्हा अर्ज करण्याची संधी मिळाली आहे.
- सविता कुटे, सीईटी उत्तीर्ण विद्यार्थिनी
