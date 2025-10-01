क्राइम
वाढदिवसाला मित्रावर चाकूने वार
पिंपरी ः वाढदिवस साजरा करण्यासाठी जमलेल्या मित्रांनी एकावर चाकूने वार करीत त्याचा खून करण्याचा प्रयत्न केला. पिंपळे सौदागरमधील कॅस्ट्रेलिया सोसायटीसमोर हा प्रकार घडला. सुशील ढवळे (वय ४०) असे जखमीचे नाव आहे. याप्रकरणी त्यांच्या पत्नीने सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार प्रीतम कारंडे (वय ५४, पिंपळे गुरव), सोमेश्वर कांबळे (३३, आळंदी), नंदू गायकवाड (४८, महाळुंगे) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
..
भावाच्या पत्नीला मारहाण
पिंपरी ः चिंचवडमधील लिंक रोडमधील भागात जुन्या भांडणातून भावाच्या पत्नीला शिवीगाळ करून नणंदेने हाताने मारहाण केली. यात संबंधित महिलेचे डाव्या हाताच्या बोटाचे हाड तुटले. याप्रकरणी चिंचवड पोलिस ठाण्यात नणंद भिवरा सूर्यवंशी (वय ३७) हिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
----------------------
रिक्षाच्या धडकेत महिला जखमी
पिंपरी ः डांगे चौक ते दत्तमंदिर मार्गावर वाकड परिसरात वाहतुकीचे नियम मोडून बेदरकारपणे रिक्षा चालवणाऱ्या चालकाने पादचारी महिलेला धडक दिली. यात महिला जखमी झाली. याप्रकरणी रिक्षाचालक गणेश सोनकटले याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
--------------------------
तडीपार गुंडाला कासारवाडीत अटक
पिंपरी ः पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आलेल्या गुंडाला कोयत्यासह अटक करण्यात आली. ही कारवाई कासारवाडीतील भोसरी वाहतूक विभागाच्या कार्यालयासमोर करण्यात आली. शकिल करीम शेख (वय २८, रा. नांगरे चाळ, कासारवाडी) असे आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल नितीन बरकडे यांनी दापोडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. तडीपारीचा कालावधी संपण्यापूर्वी शकील शहरात आला होता. याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा लावून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून कोयता जप्त करण्यात आला.
-------------------------
कासारवाडीत रिक्षाचालकाला लुटले
पिंपरी ः रिक्षा अडवून पैसे देण्यास नकार दिल्यावर रिक्षाचालकाला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून लुटण्याचा प्रकार कासारवाडी स्थानकाच्या मागील बाजूस लांडगे मळा परिसरात घडला. याप्रकरणी कुंडलिक पाटोळे (वय ३७, रा. पिंपळे गुरव) यांनी दापोडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून ओंकार काळे (वय २५, रा. कासारवाडी) आणि त्याच्या एका साथीदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपींनी फिर्यादीस यांच्या डोक्यात दगड मारला आणि जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर त्याच्याकडील ८३० रुपयांची रोख रक्कम आणि १० हजारांचा मोबाईल फोन जबरदस्तीने काढून घेतला.
--------------------------
