प्रतिभा महाविद्यालयात शारदीय महोत्सव उत्साहात
पिंपरी, ता. ३ ः प्रतिभा कनिष्ठ महाविद्यालयात शारदीय नवरात्र उत्सव साजरा करण्यात आला. या शारदोत्सवानिमित्त गरबा नृत्य स्पर्धा झाल्या. यात विद्यार्थ्यांनी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून कलागुणांची उधळण केली. गरबा व दांडिया नृत्याच्या सादरीकरणाने वातावरण भारावून गेले. पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमाला अधिकच आकर्षक रंगत आणली.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला अकरावीमधील आसावरी गुडदे हीने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सादर केले. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. वनिता कुऱ्हाडे, सांस्कृतिक विभागा अंतर्गत प्रा. वर्षा निगडे यांच्या पुढाकाराने गरबा नृत्य स्पर्धा’ अतिशय उत्साहात पार पडल्या. या स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून शुभम परदेशी यांनी स्पर्धेचे परीक्षण केले. एकूण चौदा गटातून प्रथम तीन क्रमांक काढण्यात आले.
प्रथम क्रमांक - अकरावी वाणिज्य क, द्वितीय क्रमांक - अकरावी वाणिज्य ड, व तृतीय क्रमांक अकरावी विज्ञान इ यांना विजयचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले. युगुल (ड्यूएट) नृत्याचेही पारितोषिके देण्यात आली. त्यामध्ये बारावी वाणिज्य ‘अ’ मधून आर्यन चौहान व श्रद्धा त्रिभुवन यांना प्रथम पारितोषिक तर द्वितीय पारितोषिक खुशी शेट्टी व वेदिका कदम या जोडीला मिळाले. संस्थेचे सचिव डॉ. दीपक शहा, खजिनदार डॉ. भूपाली शहा, संचालक डॉ. तेजल शहा, प्रतिभा कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. वनिता कुऱ्हाडे उपस्थित होते.
सूत्रसंचालन स्वरा तापकीर आणि ईश्वरी चव्हाण यांनी केले. आभार प्रा. वर्षा निगडे यांनी मानले.
