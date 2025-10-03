ज्येष्ठ नागरिकांनी लुटला सहलीचा आनंद
पिंपरी, ता. ३ ः मोरवाडी ज्येष्ठ नागरिक संघातील सदस्यांची दोन दिवसीय मुक्कामी सहल सासवड, जेजुरी, गोंदवले, फलटण, औंध येथे झाली. त्यात ३२ सदस्य सहभागी झाले होते. अरविंद देशपांडे कोषाध्यक्ष यांनी सहलीचे संपूर्ण नियोजन, प्रेक्षणीय स्थळे व रोड मॅप याबाबत नियोजन केले. सासवड येथे सोपानदेव समाधी दर्शन, जेजुरी दर्शन, शिखर शिंगणापूर येथे शिवमंदिर, गोंदवले येथे ब्रम्हचैतन्य गोंदवले महाराज समाधी दर्शन, औंध येथे यमाई देवीचे दर्शन, नटराज मंदिर ठिकाणे बघणे झाले. सहल समन्वयक म्हणून हनुमंतराव गुभ्याड यांनी काम पाहिले. सहलीमध्ये पर्यवेक्षक म्हणून प्रज्ञा माडगूळकर व कविता भिडे यांनी काम पाहिले. ज्येष्ठ नागरिकांनी सहलीचा मनमुराद आनंद लुटला. अध्यक्ष बी. आर. माडगूळकर व सल्लागार माधवराव चौधरी यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य लाभले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.