उद्यापासून अभिजात मराठी भाषा सप्ताह
पिंपरी, ता. १ ः महापालिका, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद व महाराष्ट्र साहित्य परिषद यांच्या सहकार्याने आणि महापालिकेचे श्री भैरवनाथ सार्वजनिक ग्रंथालय भोसरी व हुतात्मा चाफेकर सार्वजनिक ग्रंथालय चिंचवड यांच्या सहभागातून शुक्रवारपासून (ता. ३) नऊ ऑक्टोबरपर्यंत अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा केला जाणार आहे, अशी माहिती आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिली.
अभिजात मराठी भाषा दिवस शुक्रवारी (ता. ३) आहे. त्यानिमित्ताने आयोजित सप्ताहात शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धांसह साहित्यिक चर्चा, गझल, अभंग, भजन, कवी संमेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रंथ प्रदर्शने, मराठी चित्रपट कलाकारांशी हितगुज, पोवाडे, बालनाट्य एकांकिका, मराठी वेशभूषा, लोककला कार्यक्रम आणि नाट्यप्रयोग अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. हे कार्यक्रम चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, आकुर्डी प्राधिकरणातील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृह, भोसरीतील अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह, पिंपळे गुरव येथील नटसम्राट निळू फुले नाट्यगृह, पिंपरीतील आचार्य अत्रे रंगमंदिरात होणार आहेत.
