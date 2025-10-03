सायबर फसवणुकीतील दोन आरोपींना अटक
पिंपरी, ता. ३ : तळेगाव दाभाडे येथील एका व्यक्तीची बुल मार्केटमधील गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्याच्या आमिषाने झालेल्या फसवणूकप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलिसांनी कोल्हापूरच्या दोघांना अटक केली. आरोपी मुंबईला पळून जात असताना त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
अक्रम शेख (वय ३३), विनय राठी (३४) अशी आरोपींची नावे आहेत. एक कोटी ५४ लाख ५६ हजार ५५४ रुपयांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी तळेगाव येथील नागरिकाने तक्रार दिली होती.
त्यांना गुगलवर गुंतवणुकीबाबत माहिती मिळाली. त्यांना इंग्लंडमधील क्रमांकावरून अज्ञातांचे दूरध्वनी आले. त्यानंतर नऊ लाख ८४ हजार ५५४ रुपये आणि एक कोटी ४४ लाख ७२ हजार रुपये अशा रकमांचे दोन व्यवहार बिटकॉइनच्या नावाखाली करण्यात आले.
सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पोलिस तपासात आरोपी कोल्हापूरचे असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिस आपल्या मागावर असल्याची चाहूल लागताच आरोपी अक्रम आणि विनय हे कारने मुंबईला पळून जाण्याच्या तयारीत होते. त्यांचा पाठलाग करून पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील उर्से टोल नाक्यावर त्यांना अटक करण्यात आली. आरोपी अक्रम हा वेगवेगळी बँक खाती वापरत होता. विनय हा सिमकार्ड कंपनीत नोकरी करायचा. संबंधित बँक खात्याचे ऑनलाइन अपडेट तो मुंबईमधील विराज जोशी नावाच्या व्यक्तीला देत होता. सायबर फसवणुकीसाठी हा तपशील वापरला जायचा. आरोपी दुबईतील एका व्यक्तीच्या संपर्कात राहून गुन्हे करीत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
