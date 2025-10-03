पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ-कोरियन एसएमई यांच्यात करार
पिंपरी, ता. ३ : ‘‘दक्षिण कोरियाने शैक्षणिक, तांत्रिक, औद्योगिक प्रगती केली आहे. तेथील ‘कोस्मे’ आणि पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ (पीसीयू) यांच्यात शैक्षणिक सामंजस्य करार करण्यात आलर. यातून विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रमांना चालना दिली जाईल. कोरियन भाषा शिक्षण सुरू करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल,’’ असे प्रतिपादन दक्षिण कोरियाचे वाणिज्य दूत यू डोंगवान यांनी केले.
पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टचे (पीसीईटी) पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ (पीसीयू) आणि दक्षिण कोरियाच्या कोरियन एसएमई (कोस्मे) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. कार्यक्रमात कोरिया फॅसिलिटेशन सेंटर तसेच कोस्मे ट्रेनिंग प्रोग्रामचा आरंभ करण्यात आला. यावेळी ‘कोस्मे’चे चेअरमन जे क्युंग ली, ‘पीसीईटी’चे विश्वस्त तथा ‘पीसीयू’चे कुलपती हर्षवर्धन पाटील, माजी राज्यमंत्री व नूतन विद्या प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष संजय भेगडे, ‘पीसीईटी’चे कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीश देसाई, ‘पीसीयू’ अभ्यास मंडळ सदस्य सचिन इटकर, ‘पीसीयू’चे प्रभारी कुलगुरू डॉ. गोविंद कुलकर्णी, प्र-उपकुलगुरू डॉ. सुदीप थेपडे, ‘पीसीयू’ उद्योग संस्था संवाद संचालक डॉ. प्रणव चारखा आदी उपस्थित होते.
‘‘या करारामुळे तरुणांना आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण, संशोधन आणि औद्योगिक संधी मिळणार आहे. ‘पीसीयू’ हे पश्चिम महाराष्ट्रातील पहिले विद्यापीठ असून कोस्मेसोबत ऐतिहासिक करार केला ही अभिमानास्पद बाब आहे.’’ असे हर्षवर्धन पाटील म्हणाले.
‘‘या कार्यक्रमामुळे दक्षिण कोरियातील कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप, प्लेसमेंट व उच्च शिक्षणाच्या संधी, संयुक्त संशोधन उपक्रम, भविष्यकालीन क्षेत्रांमध्ये एआय, इव्ही, सेमीकंडक्टर व बायोटेक्नॉलॉजी अशा विविध क्षेत्रांत संधी मिळणार आहेत,’’ असे डॉ. गिरीश देसाई यांनी सांगितले.
कार्यक्रमास एस. बी. पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या डॉ. कीर्ती धारवाडकर, ‘पीसीसीओईआर’चे डॉ. हरिश तिवारी, डॉ. गणेश राव, डॉ. रामचंद्र जहागीरदार, डॉ. बिंदू सैनी उपस्थित होते.
‘पीसीईटी’चे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर लांडगे, उपाध्यक्षा पद्मा भोसले, सचिव विठ्ठल काळभोर, खजिनदार शांताराम गराडे, विश्वस्त तथा पीसीयूचे कुलपती हर्षवर्धन पाटील, उद्योजक नरेंद्र लांडगे, अजिंक्य काळभोर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
