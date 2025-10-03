दिलासाचे वार्षिक सदरलेखन करणारे साहित्यिक सन्मानित
पिंपरी, ता. ३ ः दिलासा साहित्य सेवा संघासाठी वार्षिक सदरलेखन करणाऱ्यांचा ज्येष्ठ साहित्यिक गिरीश प्रभुणे यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ. राजेंद्र कांकरिया, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती कार्यकारिणी सदस्य मिलिंद देशमुख, नितीन हिरवे, दिलासा साहित्य सेवा संघाचे सुरेश कंक व सुभाष चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
एका वर्षाच्या कालावधीत यामध्ये सहभागी झालेल्या लेखकांची पुस्तके प्रकाशित झाली. त्यामुळे वेगवेगळे लेखक आणि वेगवेगळे विषय निवडून सलग पाच वर्षे हा सदरलेखनाचा उपक्रम यशस्वीपणे सुरू आहे. या उपक्रमांतर्गत अशोकमहाराज गोरे (वेदावतार तुकोबा), नारायण कुंभार (गण गणात बोते), राधाबाई वाघमारे (अंधारातून उजेडाकडे), श्यामला पंडित (बोधकथा), सीमा गांधी (साहित्यदीप), श्यामराव सरकाळे (साधी माणसं-प्रेरणादायी विचार) यांना सन्मानित करण्यात आले. कंक म्हणाले, ‘‘दिलासा व्हॉट्सॲप समूहाने विजयादशमीपासून प्रारंभ करण्यात आलेल्या या उपक्रमाला प्रतिसाद लाभला असून आगामी वर्षभरात नवीन लेखक, नवीन विषय घेऊन सदरलेखनासाठी सिद्ध झाले आहेत.’’ प्रभुणे यांनी मार्गदर्शन केले. अंबादास रोडे, बाळकृष्ण अमृतकर, विलास कुंभार, मुरलीधर दळवी, फुलवती जगताप यांनी संयोजनात सहकार्य केले. प्रदीप गांधलीकर यांनी सूत्रसंचालन केले. तानाजी एकोंडे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.