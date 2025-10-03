दसऱ्यानिमित्त खरेदीला उधाण (फोटो फिचर)
शहरात विविध ठिकाणी दसरा उत्साहात साजरा करण्यात आला. याची सचित्र झलक.
आकुर्डी : श्री तुळजाभवानी मंदिरात मूळ देवीप्रमाणे पोशाख आणि अलंकार पूजा करण्यात आली.
चिंचवड : विजयादशमी म्हणजेच दसरा हा सण साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असल्याने अनेक नागरिकांनी सोने खरेदी करण्यासाठी गर्दी केली. यात महिलांचे प्रमाण जास्त होते.
काळेवाडी : नवीन गाडी घेण्यासाठी दसरा शुभमुहुर्त मानला जातो. धनगर बाबा मंदिराजवळ नव्या गाडीची पूजा करताना एक कुटुंब.
प्राधिकरण : गणेश तलावाजवळ, श्री समर्थ युवक प्रतिष्ठानने दरवर्षी प्रमाणे यंदाही रावण दहन करण्यात आले. हा सोहळा पाहण्यासाठी
रावेत : दसऱ्याच्या दिवशी अनेक सार्वजनिक मंडळांनी वाजतगाजत मिरवणूक काढून देवीचे विसर्जन केले.
(संतोष हांडे : सकाळ छायाचित्रसेवा)
