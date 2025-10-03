डेंगी, चिकनगुनियाची रुग्णसंख्या घटली
पिंपरी, ता. ३ ः पिंपरी चिंचवड शहरात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी डेंगी व चिकुनगुनियाच्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटल्याचे महापालिकेच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. मलेरियाचे रुग्ण मात्र वाढले आहेत
गेल्या वर्षी अशा कीटकजन्य आजारांनी डोके वर काढले होते. आजारी रुग्ण तसेच संशयित रुग्णांची संख्याही बरीच वाढली होती. हे आजार रोखण्यास महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर डास प्रतिबंधक मोहीम राबविली. यामध्ये घरे, बांधकामाची ठिकाणे, भंगाराची दुकानांबरोबरच कंटेनरही तपासण्यात आले. या मोहिमा उपयुक्त ठरल्यामुळे रुग्णांचे प्रमाण निम्म्याहून कमी झाले.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे चिकनगुनियाचा यावर्षी अद्याप एकही रुग्ण आढळला नसल्याचे महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडील आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
मलेरियाचे रुग्ण वाढले
मलेरियाची रुग्णसंख्या मात्र दुपटीहून झाली आहे. सर्वाधिक रुग्णवाढ सप्टेंबर व जुलै या महिन्यांत झाली. संशयित रुग्णांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत मलेरियाचे एक लाख ६४ हजार संशयित रुग्ण आढळून आले होते. तर यावर्षी हीच संख्या दोन लाख ८९ हजारांवर जाऊन पोचली आहे. ही वाढ जानेवारीनंतर होत आहे.
---
रुग्णसंख्येची आकडेवारी
डेंगी रुग्णसंख्या
२०२४ २०२५
जून ३ २
जुलै ३६ १९
ऑगस्ट ७७ २८
सप्टेंबर ६२ २७
एकूण १७८ ७८
---
चिकुनगुनिया
२०२४ २०२५
जून ० ०
जुलै ३ ०
ऑगस्ट १२ ०
सप्टेंबर १९ ०
एकूण ३४ ०
---
मलेरिया
२०२४ २०२५
जानेवारी ० ०
फेब्रुवारी १ १
मार्च २ ०
एप्रिल ३ २
मे २ ६
जून २ ६
जुलै २ १०
ऑगस्ट १ ४
सप्टेंबर ४ १०
एकूण १७ ३९
---
पिंपरी चिंचवड शहरात मलेरियाची साथ नाही. सध्या जे रुग्ण आढळते आहेत ते मोरेवस्ती, चिखली, मोशी या भागातील आहेत. हे रुग्ण इतर राज्यांतून तसेच महाराष्ट्राच्या इतर भागांतून स्थलांतरित झाले आहेत. राज्यातील बऱ्याच भागात पाऊस जास्त झाला आहे. त्यामुळे तिथून झालेल्या स्थलांतरामुळे शहरातील रुग्णवाढ झाली आहे.
- डॉ. अभय दादेवार, अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी, वायसीएम रुग्णालय
