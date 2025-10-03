चोविसावाडीत लिफ्टमध्ये अडकून मुलाचा मृत्यू
पिंपरी, ता. ३ : चोविसावाडीतील श्रीराम कॉलनीतील राम स्मृती सोसायटीत इमारतीच्या लिफ्टमध्ये अडकल्याने अकरा वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला.
अमेय साहेबराव फरताडे असे मृत मुलाचे नाव आहे. तो दुपारी चौथ्या मजल्यावरून खाली येताना लिफ्ट थोडे खाली जाऊन दोन मजल्यांच्या मध्यभागी अडकली. अमेय बराच वेळ अडकलेल्या अवस्थेत होता. त्याचे वडील त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करीत होते. सोसायटीतील काही जणांच्या हे लक्षात येताच अग्निशमन दलाच्या जवानांना पाचारण करण्यात आले. काही वेळातच जवान दाखल झाले. त्यांनी गंभीर जखमी झालेल्या अमेयला खासगी रुग्णालयात दाखल केले, मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
याप्रकरणी दिघी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. दिघी पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.
कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
अमेय हा भोसरीतील एका खासगी शाळेत पाचवी इयत्तेत शिकत होता. त्याचे वडील खासगी कंपनीत नोकरीला असून आई गृहिणी आहे. गुरुवारी दसऱ्याच्या दिवशी घडलेल्या या घटनेमुळे या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
----------
