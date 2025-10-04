सकाळ संवाद
‘फ्री लेफ्ट’मुळे वाहतूक सुरळीत
दापोडी उड्डाणपुलाजवळून पिंपरी आणि पुण्याकडे जाणाऱ्या असंख्य वाहनचालकांना लाल दिव्यामुळे सारखा कोंडीचा सामना करावा लागत होता.तसेच दापोडी भागतील अनेक सोसायटीमधील लोकांनीही मला ही तक्रार सांगितली होती.
तर ही समस्या लक्षात घेऊन मी पिंपरी वाहतूक विभागाकडे लेखी पत्र देऊन विनंती केली की, पिंपरीकडे जाणारा सिग्नल कायमस्वरूपी हिरवा म्हणजेच ‘फ्री लेफ्ट’ करावा. त्यानुसार वाहतूक विभागाचे अधिकारी दीपक साळुंखे यांनी तो सिग्नल कायम ‘फ्री लेफ्ट’ करण्यास होकार दिला आणि आज ते काम पूर्ण झाले.
- यलाप्पा वालदोर, दापोडी
PNE25V57141
पिंपरीतील भुयारी मार्गात खड्डे कायम
पिंपरी येथील साई चौकातील कबड्डीपटू कै. किंमतराम ह. आसवाणी भुयारी मार्गात असंख्य खड्डेच खड्डे झाले आहेत. चारचाकी, दुचाकी वाहनचालकांना वाहन चालविणे कठीण झाले आहे. दुचाकीस्वारांचे अपघात होत आहेत. या भुयारी मार्गात अंधार असतो. जी प्रकाश व्यवस्था आहे तिचा अत्यंत कमी प्रकाश पडत आहे. अतिशय मंद प्रकाश आहे. त्यामुळे खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही. हा मार्ग धोकादायक झाला आहे. भविष्यात मोठा अपघात होऊन जिवीतहानी होऊ शकते. हा रस्ता सिमेंटचा करण्यात यावा. प्रत्येक पावसाळ्यात प्रचंड प्रमाणात खड्डे पडतात. तेव्हा, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सदर खड्डे त्वरित दुरुस्त करून पुरेशा प्रकाशाची व्यवस्था करावी.
- विलास कांबळे, पिंपरी
PNE25V57140
फुगेवाडीत अवैध व्यवसाय
अनलिमिटेड मॉल समोर फुगेवाडीच्या पदपथालगत असलेल्या घरामधून रात्रीच्यावेळेस अवैध टपरी व्यवसाय चालविला जात आहे. याबाबत आयुक्तालयामधील अधिकाऱ्यांना काही महिन्यांपूर्वी व्हॉटसॲपवर फोटो पाठवून रात्रीच्या गैरधंद्याबद्दल कल्पना दिली होती. परंतु कोणती ही कारवाई झालेली नाही. अजून ही हे धंदे सुरुच आहे.
-एक नागरिक
PNE25V57142
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.