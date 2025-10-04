लघू उद्योजकांच्या समस्या ‘अवजड’

पिंपरी, ता. ४ ः उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांना अवजड समस्या भेडसावत आहेत. आधीच गुंतवणुक करून वाढत्या स्पर्धेचा सामना करणारे उद्योजक मूलभूत समस्यांअभावी त्रस्त झाले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे त्यांना मूलभूत सुविधाही पुरविण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
चिंचवड एमआयडीसीच्या डी-२ ब्लॉकमध्ये सध्या सुमारे ३५० (एमएसएमई) उद्योग सुरू आहेत. हा ब्लॉक शहराच्या मध्यवर्ती भागात असूनही मूलभूत सुविधा वेळेत मिळत नाहीत.
शहराची बदनामी होण्याची खंत
पिंपरी, चिंचवड, भोसरीत बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. आणखी काही कंपन्या येण्याच्या तयारीत आहेत. खड्डे, कचरा आणि तुंबलेल्या नाल्यांमुळे एकीकडे स्थानिक उद्योजक त्रस्त झाले आहेत, तर दुसरीकडे उद्योगनगरीचे नावही खराब होत आहे. या एमआयडीसी आपले शहर, राज्य आणि देशाबाबत विदेशी कंपन्यांना नेमका कोणता संदेश देत असतील, असे कोडे उद्योजकांना पडले आहे.
महापालिकेची सापत्न वागणूक
एमआयडीसीमधील सार्वजनिक रस्ते आणि पथदिव्यांची मालकी महापालिकेकडे आहे. मात्र, या रस्त्यांवर रात्री-अपरात्री कामानिमित्त इतर कंपन्यांनी आणलेली शेकडो वाहने रस्त्यालगतच उभी केली जातात. महापालिकेने तातडीने दंडात्मक कारवाई करावी, अशी उद्योजकांची मागणी आहे. मात्र, सर्वच कंपन्यांसाठी नियम समान पद्धतीने लागू केला जात नाही, अशी खंतही काही उद्योजकांनी व्यक्त केली.
---
समस्यांची मालिकाच
रस्ते ः अक्षरशः चाळण, दुरुस्ती वेळेत होत नसल्याने गैरसोयी
कचरा ः रोज स्वच्छता नाही, महापालिकेच्या ‘सारथी’ अॅपवर तक्रार नोंदवूनही घंटागाडी येण्यासाठी आठ दिवसांची प्रतिक्षा, कचऱ्यामुळे दुर्गंधी,
नालेसफाई ः नाल्यांमध्ये कचरा अडकून पाणी रस्त्यावरून वाहते
- प्रकाशव्यवस्था ः अनेकदा रात्री अंधार, आपल्या कंपनीच्या सीमाभिंत, प्रवेशद्वार किंवा झाडा दिवे लावणे उद्योजकांना भाग
- विस्तारीकरण ः कंपनीच्या विस्तारासाठी जागेची मागणी केल्यास एमआयडीसीकडून तळेगाव, चाकण किंवा रांजणगाव अशा लगतच्या भागांत पर्याय, तेथून वाहतुकीचा खर्च परवडत नाही
---
डी-२ ब्लॉकमधील रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. नाल्याचे दुर्गंधीयुक्त पाणी रस्त्यावरून वाहते. तर कचरा वेळेवर उचलला जात नाही. या परिसरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे परदेशी प्रतिनिधी येथे वारंवार भेट देतात. अस्वच्छता व दुरवस्थेमुळे त्यांच्यासमोर आपली नाचक्की होते.
- योगेश सामंत, अध्यक्ष, एंडोलिंग एरोसिटी सोसायटी
---
सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्टॉर्म वॉटर लाईन नाही. पावसाचे पाणी रस्त्यावरून वाहते. प्रकाश व्यवस्था नाही. रात्री अंधारात दळणवळण अशक्य होते. या समस्या पाहून परदेशी कंपन्या तांत्रिकदृष्ट्या आमची क्षमता असूनही काम करायला तयार होत नाहीत. या समस्या सोडविण्याबाबत एमआयडीसी, महावितरण आणि महापालिका एकमेकांकडे बोट दाखवतात.
- विजय देशमुख, उद्योजक, क्रिस्टल व्हीजन एमएच सिस्टिम
---
चिंचवड येथील डी-२ ब्लॉक ही जुनी एमआयडीसी असून येथील औद्योगिक भूखंड पूर्वीच विकले गेले आहेत. सध्या येथे नवीन भूखंड उपलब्ध नसल्याने उद्योग विस्तारासाठी उद्योजकांना तळेगाव व रांजणगाव एमआयडीसी हा पर्याय उपलब्ध आहे. भूखंडांची सविस्तर माहिती एमआयडीसीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून इच्छुक उद्योजकांना ऑनलाइन अर्ज करता येतो.
- अर्चना पठारे, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, पुणे
---
आगामी अर्थसंकल्पात औद्योगिक क्षेत्रातील विकासकामांसाठी पाच कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद आणखी वाढविण्याचा आमचा मानस आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी नियोजन करून टप्प्याटप्प्याने ब्लॉकनुसार विकासकामे राबविण्याची तयारी
सुरू आहे. लवकरच एमआयडीसी परिसरातील रस्त्यांच्या कामांना सुरवात होणार आहे.
- मकरंद निकम, शहर अभियंता, पिंपरी चिंचवड महापालिका
------