कमानीच्या पूर्णत्वाला मुहूर्त लागेना
पिंपरी, ता. ५ : देहू-आळंदी या दोन तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या मार्गावर तळवडेजवळ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून अनेक दिवसांपासून कमान उभारणीचे काम सुरू आहे. या कामासाठी रस्त्यात उभारलेल्या लोखंडी अँगलमुळे रस्ता अरुंद होत असून, यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. अनेक दिवसांपासून संथ गतीने सुरू असलेल्या या कामामुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे.
देहूकडून आळंदीकडे येताना तळवडेजवळ महापालिकेची हद्द सुरू होते. त्याठिकाणीच ही कमान उभारण्यात येत असून या कामाला २०२३ मध्ये सुरुवात झाली. त्यासाठी तळवडे ते देहू मार्गावर रस्त्यातच मोठे लोखंडी अँगल उभारले. यामुळे रस्ता अरुंद झाला आहे. तसेच परिसरात राडारोडा पडला आहे. दरम्यान, या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. तसेच परिसरात आयटी पार्क, एमआयडीसी, शाळा, महाविद्यालय असल्याने वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. यामध्ये छोट्या, मोठ्या वाहनांचा समावेश असतो. मात्र, या मार्गावरील कमानीच्या अर्धवट कामामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे.
तुकाराम बीज सोहळा तसेच पालखी सोहळ्यावेळी कमानीच्या कामासाठी उभारलेले लोखंडी अँगल हटविण्यात आले होते. त्यामुळे रस्ता रुंद होऊन वाहतूक सुरळीत झाली. यामुळे समाधान व्यक्त केले जात होते. मात्र, हे सोहळे पार पडताच पुन्हा मोठे लोखंडी अँगल उभारल्याने रस्ता अरुंद झाला. या कमानीचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.
धूळ अन् राडारोडा
या कामाच्या ठिकाणी रस्ता अरुंद होण्यासह परिसरात धूळ व राडारोडा मोठ्या प्रमाणात आहे. यामुळे येथून मार्ग काढताना वाहनचालकांना कसरत करावी लागत आहे.
‘‘या रस्त्याने सतत ये-जा करावी लागते. येथील कमानीचे काम अनेक दिवसांपासून सुरू असून त्यासाठी रस्त्यात लोखंडी अँगल उभारले आहेत. यामुळे वाहतूक कोंडीसह रात्रीच्या वेळी अपघाताचा धोका निर्माण होतो. हे काम तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
- प्रवीण खरे, स्थानिक नागरिक
‘‘या कमानीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुदतीत काम पूर्ण न केल्याने संबंधित ठेकेदारावर कारवाईदेखील केली आहे. अनेक दिवसांपासून थांबलेल्या कामाला सुरुवात झाली आहे.
- बापूसाहेब गायकवाड, सहशहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
