कर्तृत्ववान महिलांचा ‘नवदुर्गा पुरस्कार’ने सन्मान
पिंपरी, ता. ७ ः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिंपरी चिंचवड, जिल्हाच्या वतीने शिक्षण, सामाजिक कार्य, कला, सेवा कार्य, औद्योगिक अशा विविध क्षेत्रांतील कर्तृत्ववान महिलांना नवदुर्गा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
निगडीतील सावरकर भवन येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमात डॉ. वनिता कुऱ्हाडे यांच्या हस्ते या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिंपरी चिंचवड जिल्हा संघचालक विनोद बन्सल, पुणे विभाग कार्यवाह मुकुंद कुलकर्णी, प्रांत पदाधिकारी, जिल्हा पदाधिकारी उपस्थित होते.
याप्रसंगी शामल खळदकर (सामाजिक क्षेत्र), मीनल कुलकर्णी (कला क्षेत्र), प्रेमा शेट्टी (योग शिक्षिका), अनिता गोसावी (सेवा कार्य)अनुजा बोरुडे-शिंदे (कला क्षेत्र), अंजली बापट (आरोग्य क्षेत्र), निर्मला कुमार (सामाजिक क्षेत्र), मृण्मयी गोंधळेकर (अभिनय क्षेत्र), डॉ. ऋतुजा पवार (आरोग्य क्षेत्र), रेश्मा मुल्ला (औद्योगिक क्षेत्र), ममता आवटे (सामाजिक क्षेत्र), मधुरा ओतारी (औद्योगिक क्षेत्र), आकांक्षा पिंगळे (अभिनय क्षेत्र), हर्षा जोशी (शैक्षणिक क्षेत्र), राजर्षी मराठे (शैक्षणिक क्षेत्र), अल्का माने (औद्योगिक क्षेत्र), पल्लवी कांबळे (सामाजिक क्षेत्र), मंदाकिनी जमदाडे (औद्योगिक, सेवाक्षेत्र) यांना ‘नवदुर्गा पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. जिल्हा संपर्कप्रमुख उन्नीकृष्णन यांनी प्रास्ताविक केले. विभाग कार्यवाह मुकुंद कुलकर्णी यांनी मार्गदर्शन केले. सोमनाथ बोडके यांनी आभार प्रदर्शन केले. सूत्रसंचालन सायली पवार काणे यांनी केले.
