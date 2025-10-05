अंतिम प्रभाग रचनेला आज मुहूर्त?
पिंपरी, ता. ५ : महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचना सोमवारी (ता. ६) जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे प्रारूप प्रभाग रचनेवर घेतलेल्या ३१८ पैकी कितीहरकती व सूचनांचा स्वीकार झाला आहे? कोणत्या प्रभागात बदल होईल? अंतिम प्रभाग रचना कशी असेल? कोणत्या राजकीय पक्षासाठी अनुकूल असेल? याबाबत इच्छुकांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. नोंदवलेल्या ३१८ हरकती-सूचनांनुसार बदलाची अपेक्षाही त्यांना आहे.
महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये दिला. त्यानंतर चार सदस्यीय प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार प्रभाग रचना तयार करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेच्या निवडणूक विभागाला दिला. त्याप्रमाणे प्रशासनाने ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करून राज्य नगरविकास विभागाला सादर केला होता. नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसाठी तो २२ ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यावर चार सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. प्रभाग रचना २०१७ प्रमाणेच असल्याने अनेकांचा जीव भांड्यात पडला. मात्र, तरीही ३१८ हरकती व सूचना नोंदवल्या गेल्या आहेत. त्यावर सुनावणी होऊन नगरविकास विभागाला प्रारूप प्रभाग रचना अंतिम मान्यतेसाठी पाठवली आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार तीन ते सहा ऑक्टोबर या चार दिवसांत अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होणे अपेक्षित आहे. त्यातील तीन दिवस संपले आहेत. सोमवार (ता. ६) शेवटचा दिवस आहे. शिवाय, शनिवारी (ता. ४) पुणे महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. त्यामुळे सोमवारी पिंपरी चिंचवड महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होईल. त्याकडे सर्व इच्छुकांचे विशेषत हरकती व सूचना मांडलेल्यांचे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार)
एकूण : १७,२७,६९२
अनुसूचित जाती : २,७३,८१०
अनुसूचित जमाती : ३६,५३५
प्रारूप रचनेतील उल्लेखनीय प्रभाग आणि लोकसंख्या
सर्वाधिक लोकसंख्येचा प्रभाग क्रमांक ९ : नेहरूनगर-मासुळकर कॉलनी : ५९,३९०
सर्वांत कमी लोकसंख्येचा प्रभाग क्रमांक ५ : भोसरी-गवळीनगर-चक्रपाणी वसाहत : ४९,०४९
सर्वाधिक अनुसूचित जाती लोकसंख्येचा प्रभाग १३ : निगडी-यमुनानगर : १५,७७०
सर्वांत कमी अनुसूचित जाती लोकसंख्येचा प्रभाग १५ : आकुर्डी प्राधिकरण : ३,३९१
सर्वाधिक अनुसूचित जमाती लोकसंख्येचा प्रभाग ४ : दिघी-बोपखेल : ४,२८६
सर्वांत कमी अनुसूचित जमाती लोकसंख्येचा प्रभाग १९ : एम्पायर इस्टेट चिंचवड स्टेशन : ३८९
एकूण हरकती ३१८; प्रत्यक्षात सहा
- प्रभाग एकमध्ये ८६ अर्जदार आणि १२ अर्जदारांची हरकत एकसारखी होती. म्हणजेच सर्व मिळून दोन हरकती होत्या.
- प्रभाग १० मध्ये ५२ अर्जदार, ३८ अर्जदार आणि २२ अर्जदारांच्या हरकत एकसारख्या होत्या. म्हणजेच सर्व मिळून तीन हरकती होत्या.
- प्रभाग २० मध्ये २९ अर्जदारांची हरकत एकसारखी होती. म्हणजेच सर्व मिळून एकच हरकत होती.
महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचनेला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. सोमवारी मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर प्रभाग रचना जाहीर केली जाईल.
- अविनाश शिंदे, सहायक आयुक्त, निवडणूक विभाग, महापालिका
