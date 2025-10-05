टीपी स्कीमबाबत नागरिकांना पीएमआरडीएच्या बैठकीची प्रतिक्षा
पिंपरी, ता. ५ : राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर टीपी स्कीमच्या अंमलबजावणीबाबत पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) बैठकीची नागरिकांना प्रतिक्षा आहे.
टीपी स्कीमला --- रोजी मंजुरी मिळाली. त्यानंतर योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. नकाशा लावणे, जागा ताब्यात घेणे आदी कामांसाठी पीएमआरडीए कार्यवाही करणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत स्पष्टता मिळावी, यासाठी आयुक्तांनी बैठक घ्यावी, अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे. त्यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय कळविण्यात आलेला नाही.
गेल्या वर्षी पीएमआरडीएच्या हद्दीतील सहा ठिकाणी टीपी स्कीमचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला होता. यामध्ये मुळशी तालुक्यातील माण-म्हाळुंगे, तर हवेली तालुक्यातील वडाचीवाडी, हांडेवाडी, मांजरी आणि होळकरवाडी येथील दोन योजना समाविष्ट आहेत. पीएमआरडीएने या सर्व प्रारूप योजनांना ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर प्राथमिक योजना लवादाने २१ डिसेंबर २०२३ रोजी राज्य शासनाकडे आराखडा पाठविला होता. शासनाने त्यातील पाच टीपी स्कीमला मंजुरी दिली. माण-म्हाळुंगे येथील योजनेबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
मंजुरी मिळालेल्या योजनांची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत. या योजनांबाबत पारदर्शक माहिती देण्यासाठी आणि भविष्यातील कार्यवाही स्पष्ट करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने बैठक आयोजित करणे आवश्यक आहे. टीपी स्कीममुळे संबंधित भागांतील नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळणार असली, तरी जागा ताब्यात घेणे आणि नकाशे लावण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता व संवाद राखण्याबाबत प्रशासन कार्यवाही कधी करणार हे पहावे लागणार आहे.
