सकाळ संवाद
केशवनगर साई चौकात वाहतूक सुरळीत करा
चिंचवड ः केशवनगर भागातील साई चौकातील काकडे पार्क अत्यंत वर्दळीचा झाला असून येथे रस्ता ओलांडणे अवघड झाले आहे. त्यातच या ठिकाणी गाड्या पार्क केल्या जातात त्यामुळे चौक अरुंद होत आहे. येथे यापूर्वी किरकोळ अपघात झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने योग्य ती कार्यवाही करून रहदारी सुरळीत होण्याबाबत दक्षता घ्यावी.
-रमेश देव, चिंचवड
Id: PNE25V57811
मोरया यात्री जवळील गल्लीत पदपथ आवश्यक
चिंचवड ः चिंचवड गावात मोरया यात्री जवळ राज कलेक्शन समोरील गल्लीत पदपथ नाही. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहने उभी केलेली असतात. त्यामुळे पादचाऱ्यांना त्रास होतो. याची दखल घेऊन पालिकेने पदपथाची सोय करून नागरिकांची त्रासातून सुटका करावी अशी विनंती.
-रमेश पाटील, चिंचवड
PNE25V57817
उर्सुला शाळेचा रस्ता खड्डेग्रस्त
आकुर्डी ः दत्तवाडीतील उर्सुला शाळेच्या रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे महिलांना मुलांना शाळेत सोडताना कसरत करावी लागते.
त्यामुळे प्रशासनाने याची दखल घेऊन त्वरित रस्ता दुरुस्त करावा.
-हेमा देंगजे, आकुर्डी
PNE25V57815
भुयारी मार्गात खड्डेच खड्डे
आकुर्डी ः जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर आकुर्डीतील बजाज ऑटो कंपनीच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील भुयारी मार्गातील रस्त्याची अवस्था भीषण झाली आहे. रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. अनेकदा तेथे दुचाकी घसरून अपघात झाले आहेत. रस्तेबांधणी या विषयावर अजूनही म्हणावे तसे आधुनिक तंत्रज्ञान आले नाही आणि आले असेल तर त्याचा वापर काही ‘अपरिहार्य’ कारणामुळे होत नाही. असेच म्हणावे लागेल.
-शिवराम वैद्य, निगडी
PNE25V57813
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.