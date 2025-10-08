क्राइम बातम्या
बांधकामाच्या ठिकाणी
पडून कामगाराचा मृत्यू
पिंपरी ः चऱ्होली बुद्रूक येथील नामांकित महाविद्यालयाच्या बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरून पडल्याने एका कामगाराचा मृत्यू झाला. दीनबंधू ठाकूर असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी सोमनाथ गोरुडे (वय ३६, रा. वाघोली) यांनी दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून सुपरवायझर पामण्णा राठोड (वय ३०, रा. खराडी) याच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. राठोडने कामगारांना सुरक्षेसाठी उपाययोजना केल्या नसल्याचा आरोप आहे.
------------
भांडणातून एका मुलावर
धारदार शस्त्राने वार
पिंपरी ः वर्गातील एक मुलगा आणि एका मुलीने भांडणातून दुसऱ्या मुलावर धारदार शस्त्राने वार केले. तळेगाव-चाकण मार्गावर हा प्रकार घडला. याप्रकरणी जखमी मुलाचे वडील प्रशांत वाघमारे (वय ४६, रा. तळेगाव दाभाडे) यांनी तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार एक अल्पवयीन मुलगा आणि एका अल्पवयीन मुलीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. फिर्यादीचा मुलगा नवीन समर्थ विद्यालयातून पायी घरी जात होता. एका हॉटेलसमोर आल्यानंतर त्याला दोघांनी अडवून वार करून गंभीर जखमी केले.
---------
पूर्ववैमनस्यातून तरुणावर वार
पिंपरी ः पूर्ववैमनस्यातून तिघांनी वासुली फाटा (खेड) येथे एका तरुणाला कोयत्याने वार करून गंभीर जखमी केले. ओंकार शिवले (वय १९, रा. वाळुंज वस्ती, खेड) असे जखमीचे नाव आहे. याप्रकरणी त्यांनी महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून भागवत ठोंबरे (वय १८, रा. कडुस, खेड), कुणाल तुळवे, योगेश साळवे (वय १९, रा. करंज विहिरे, खेड) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यातील भागवत आणि योगेश या दोघांना पोलिसांनी अटक केली. आरोपींचे पंधरा दिवसांपूर्वी फिर्यादीच्या भावाशी भांडण झाले होते.
-------------
दोघांची २१ लाखांना फसवणूक
पिंपरी ः पतसंस्थेत मुदत ठेवी आणि इतर योजनांमध्ये गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्याच्या आमिषाने दोघांची २१ लाख रुपयांना फसवणूक करण्यात आली. देहू फाटा (आळंदी) येथील वीर मराठी अर्बन मल्टीपर्पज निधी लिमिटेडमध्ये २०२२ ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान हा प्रकार घडला. याप्रकरणी शिवदास घुले (वय ४०, रा. मोशी) यांनी दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार उत्तरेश्वर यादव, ज्ञानेश्वर यादव, मनीषा साळुंखे आणि इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. फिर्यादीने २६ लाख ५० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली होती. त्यातील आठ लाख ५० हजार रुपये त्यांना परत मिळाले. त्यांना उर्वरित १८ लाख आणि त्यावरील परतावा देण्यात आला नाही. अशोक वनवे यांना तीन लाख रुपये आणि त्यावरील परतावा देण्यात आला नाही.
--------------
कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार जखमी
पिंपरी ः विरुद्ध माण रोड हिंजवडी येथे दिशेने भरधाव आलेल्या कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुण गंभीर जखमी झाला. अभिषेक वाघमारे (वय ३६, रा. काळेवाडी) असे जखमीचे नाव आहे. त्यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार अज्ञात कारचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. वाघमारे डिलिव्हरी बॉयचे काम करतात. सोमवारी रात्री सव्वा वाजण्याच्या सुमारास ते कार्यालयात जात होते. धडक दिल्यानंतर कारचालक पसार झाला.
---------
वेश्याव्यवसायातून चार महिलांची सुटका
वडमुखवाडी येथे पैशाचे आमिष दाखवून महिलांकडून वेश्याव्यवसाय करून घेणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला. वडमुखवाडीतील अगत्य लॉजवरील कारवाईत चार महिलांची सुटका करण्यात आली. याप्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल चंद्रकांत पारधी यांनी दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून समीर तापकीर, अर्जुन रंधवे, मकसूद, धर्मेंद्र वर्मा (वय २१, रा. कात्रज. मूळ रा. उत्तर प्रदेश) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यातील वर्माला पोलिसांनी अटक केली.
...
