हिंजवडीतील रस्त्यांच्या कामांना मिळणार गती
पिंपरी, ता. २४ : हिंजवडी परिसरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि राज्य सरकारने निर्णायक पावले उचलली आहेत. उपमुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनांनुसार अतिक्रमणे हटविल्यानंतर आता रस्ते रुंदीकरण आणि सुधारणा कामांना गती देण्यात येत आहे. या अनुषंगाने पीएमआरडीकडून विविध रस्त्यांच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, हिंजवडी आणि आसपासच्या भागात २४ मीटर आणि ३६ मीटर रुंदीचे रस्ते विकसित केले जाणार आहेत. या कामांसाठी पात्र ठेकेदारांची निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया खुली करण्यात आली आहे. निविदा सादर झाल्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी, अटी-शर्तींची पूर्तता आणि आवश्यक सुधारणा सुचविण्याची प्रक्रिया साधारणतः दहा दिवसांत पूर्ण होईल. त्यानंतर पात्र ठेकेदारांना वर्कऑर्डर देण्याची तयारी प्रशासन करीत आहे.
अजित पवार यांनी अलीकडेच हिंजवडीचा दौरा केला. अतिक्रमणे हटवून रस्त्यांची कामे तातडीने सुरू करण्याच्या स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. हिंजवडीसह औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारणीवर भर देणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर असल्याने आवश्यक त्या रस्त्यांची दुरुस्ती करत गरजेनुसार रस्ते रुंदीकरणाचा निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश पवार यांनी दिले होते. त्या अनुषंगाने तीन महिन्यांनंतर प्रत्यक्ष कामाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
कार्यकारी समितीची मान्यता हवी
निविदा खुल्या केल्यानंतर कामाची वर्कऑर्डर होईपर्यंत मधल्या टप्प्यात कार्यकारी समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी समितीची बैठक होईल. या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर वर्कऑर्डर मिळणार आहे.
आचारसंहितेचा मुद्दा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रभाग रचना आणि मतदारसंघ अंतिम करण्यात आले आहेत. या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत. त्याआधी कामाची वर्कऑर्डर मिळणे अपेक्षित आहे. अन्यथा आचारसंहिता लागू झाल्यास कामे सुरू होण्यास चार ते पाच महिने विलंब लागू शकतो.
रस्त्यांची कामे सुरू करण्याबाबत निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. कार्यकारी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर कामाची वर्क ऑर्डर पात्र कंपन्यांना दिली जाईल. निविदा प्रक्रिया खुल्या केल्यानंतर पुढील प्रक्रियेला दहा दिवस जातील. आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. काही बाबतीत मान्यता मिळाल्यास कामाला गती येईल.
- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए
