पवनमावळात बळीराजाची मिरवणूकीने दिवाळी साजरी
सोमाटणे, ता. २४ ः शेतकऱ्यांच्या जमीन हक्क परिषद मावळ यांच्या वतीने पवनमावळात बळीराजाची मिरवणुक काढून दिवाळी साजरी करण्यात आली.
यांत्रिकीकरणामुळे बैलांचे अस्तित्व कमी होत आहे, त्यांची आठवण पुढील पिढीला राहावी यासाठी दरवर्षी जमीन हक्क परिषदेच्या वतीने ही आगळी वेगळी दिवाळी साजरी केली जाते. शेतकऱ्यांनी पारंपारिक वेष परिधान करून सजवलेल्या बैलांची ‘इडा पिडा टळो, बळीचे राज्य येवो’ या जयघोषात गावातून मिरवणुक काढली. यावेळी परिषदेचे संस्थापक माऊली सोनवणे उपस्थित होते. या उपक्रमात अॅड. खंडू तिकोने, दिनकर शेटे, तानाजी पडवळ, माऊली केदारी, वरुणा सरोदे, दत्ता वाघमारे, सुनील वरघडे, सुनील गुजर आदींसह शेतकरी सहभागी झाले होते.
