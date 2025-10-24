छठ पूजेच्या आयोजनासाठी हनुमान मित्र मंडळाकडून प्रशासनाला
छठपूजेनिमित्त आजपासून विविध कार्यक्रम
पवना नदीकिनारी आयोजन; प्रशासनाकडे विविध मागण्या
पिंपरी, ता. २४ : पिंपरी चिंचवड शहरात यंदाही हनुमान मित्र मंडळातर्फे पारंपरिक छठ पूजेचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. चिंचवडगावातील पवना नदी घाटावर हे कार्यक्रम होणार आहेत.
या सोहळ्याकरिता नदी घाट परिसर स्वच्छ ठेवणे, सार्वजनिक दिवाबत्ती व फोकस लावणे, कीटकनाशक फवारणी करणे, नदीपात्रात आवश्यकतेनुसार पाणी सोडणे, वाहतूक व बंदोबस्ताची व्यवस्था करणे अशा विविध मागण्या हनुमान मित्रमंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय गुप्ता यांनी केल्या आहेत. याबाबत त्यांनी महानगरपालिकेचे आयुक्त, पोलिस आयुक्त, चिंचवडचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी, आरोग्य अधिकारी तसेच विद्युत विभाग यांना नुकतेच निवेदन दिले आहे. दरम्यान, मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पवना नदीघाट परिसराची नुकतीच पाहणी केली.
या पारंपरिक सोहळ्यात उत्तर भारतीय नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असून सूर्यास्त व सूर्योदयाच्या वेळी पाण्यात उभे राहून सूर्याची पूजा केली जाणार आहे. यानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमास शुक्रवार (ता.२५) दुपारी तीन वाजता प्रारंभ होऊन सोमवारी (ता.२८) सकाळी १० वाजता (सूर्योदय अर्घ्याने) सांगता होणार आहे.
असा आहे कार्यक्रम
१) बडकी छठ (संध्या अर्ध) (घाटावरती) : २७ ऑक्टोबर (सोमवार) सूर्यास्त ६.०४.
२) पारण (प्रातः अर्ध) (घाटावरती) :- २८ ऑक्टोबर (मंगळवार) सूर्योदय ६.३३
