द्रुतगती मार्गावर कडेकोट तपासणी मोहीम
सोमाटणे, ता. २५ : वाढत्या गर्दीत द्रुतगती मार्गावर अनुचित घटना घडू नयेत, यासाठी महामार्ग पोलिसांनी शनिवारपासून (ता.२५) कडेकोट तपासणी मोहीम सुरू केली आहे.
दिवाळी सुटीनिमित्त गावी तसेच पर्यटनाला गेलेले नागरिक परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत. त्यामुळे शनिवारी सकाळपासून पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर वाहनांची संख्या वाढली आहे. या गर्दीचा फायदा घेत अनधिकृत साहित्य किंवा समाजविघातक पदार्थाची वाहतूक होऊ नये, यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे. तसेच प्रवाशांची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याने ही तपासणी मोहीम राबवण्यात येत असल्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक दीपक जोशी यांनी दिली. रविवार हा सुट्टीचा शेवटचा दिवस असल्याने बाहेरगावी गेलेले सर्वच प्रवासी परतीच्या मार्गाला निघाले आहेत. यामुळे वाहन संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. हे विचारात घेऊन महामार्ग पोलिसांच्या वतीने नवीन उर्से टोलनाका येथे शनिवारी सकाळपासून ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.
PNE25V62285, PNE25V62286
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.