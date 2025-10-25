ई-वाहन चार्जिंगसाठी पालिकेचा पुढाकार
पिंपरी, ता. २५ : ईलेक्ट्रिक वाहनांना चार्जिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘स्वतः बांधा आणि संचलित करा’ या तत्त्वावर २२ ठिकाणी चार्जिंग स्थानके उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी खासगी संस्थेला काम देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.
शहरात सध्या सुमारे २३ लाखांहून अधिक वाहने आहेत, त्यापैकी जवळपास ५० हजार वाहने ही विद्युत उर्जेवरील आहेत. वाढत्या ई-वाहन वापरामुळे शहरात चार्जिंग स्थानकांची गरज भासू लागली आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांत महापालिकेच्या चार वेळा घेतलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नव्हता. अटी आणि शर्तींमध्ये बदल केल्यानंतर अखेर एका खासगी कंपनीने रस दाखवला असून, या कंपनीला काम देण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वाकडे जात आहे. या योजनेनुसार, संबंधित खासगी संस्थेला चार्जिंग स्थानक उभारण्यासाठी महापालिकेकडून जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. संस्थेला महावितरण कंपनीकडून वीजपुरवठा घेऊन स्वतःच्या खर्चाने चार्जिंग स्टेशन उभारावे लागणार आहे. तसेच, दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी या स्थानकांचे संचलन आणि देखभाल करणेही संस्थेची जबाबदारी असेल. महापालिकेला या योजनेसाठी कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही, अशी अट यात ठेवण्यात आली आहे. या २२ स्थानकांसाठी सुमारे २० कोटी रुपयांचा एकूण खर्च अपेक्षित आहे.
चार्जिंग स्टेशनसाठी निश्चित ठिकाणे
महापालिका मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे प्रांगण, जुना पुणे-मुंबई महामार्ग, दुर्गादेवी टेकडी, वाहतूकनगरी (निगडी), बर्ड व्हॅली संभाजीनगर, बजाज ऑटो, कुस्ती संकुल भोसरी, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम नेहरूनगर, चिखली, मलनि:स्सारण केंद्र चिखली, संतनगर उद्यान कासारवाडी, कोकणे चौक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, लांडेवाडी भोसरी, भक्ती शक्ती निगडी, संत तुकारामनगर मेट्रो स्थानक, पी.के. चौक, योगा पार्क- पिंपळे सौदागर, राजमाता जिजामाता उद्यान-पिंपळे गुरव, वल्लभनगर, ऑटो क्लस्टर आणि राजर्षी शाहू महाराज उद्यान येथे चार्जिंग स्थानकासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
