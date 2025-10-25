रस्ते अपघातात रोज एक बळी
पिंपरी, ता. २५ : पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत रस्ते अपघातांत दरमहा सरासरी ३० जणांचा अपघाती मृत्यू होत आहे. याचा अर्थ रोज एक बळी जात आहे. मृतांमध्ये दुचाकीस्वारांचे प्रमाण जास्त आहे.
जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत रस्ते अपघातात २७९ जणांचा मृत्यू झाला. रस्ते अपघातात एखाद्याचा जीव गेल्यानंतर त्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळते. त्यामुळे प्रत्येक वाहन चालकाने वाहन चालविताना प्रत्येकाने योग्य ती काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. एकूण रस्ते अपघातात दुचाकीस्वारांचे व यामध्येही हेल्मेट नसल्याने मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. अपघात कधी, कुठे व कुणाच्या चुकीमुळे होईल हे सांगता येत नाही. मात्र अपघात टाळण्यासाठी स्वतःच्या सुरक्षेची काळजी घेणे आपल्याच हातात आहे.
--------------
हेल्मेट वापरणे आवश्यक
रस्ते अपघातात दुचाकीस्वाराच्या डोक्याला इजा होण्याचे प्रमाण अधिक जास्त असते. दुचाकीस्वारांनी मोटार वाहन कायद्यानुसार हेल्मेट वापरणे गरजेचे आहे. हेल्मेटमुळे अपघातात होणाऱ्या मृत्यूचे व दुखापतीचे प्रमाण कमी करता येते. अपघातानंतर डोक्याला होणाऱ्या आघाताचा जोर हेल्मेटच्या बाह्य आवरणामुळे कमी होतो. दुचाकीस्वार पडल्यास हेल्मेट रस्त्यावरून घासले जाऊन मार कमी लागतो. डोके व चेहऱ्याचे रक्षण होते. हेल्मेटच्या आतील आवरणामुळे डोक्याला लागणारा मार कमी होतो.
------------------------
अपघाताची कारणे
१) विरुद्ध दिशेने वाहन चालविणे
२) अतिवेग
३) निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त उंचीचे गतिरोधक
४) खराब रस्ते
५) रस्त्यांवरील खड्डे
६) सूचना फलकांचा अभाव
७) सीट बेल्ट न लावणे
८) मद्यपान करून वाहन चालविणे
--------------------
दुचाकी चालविताना हेल्मेट वापरण्याला प्राधान्य देत असतो. वाहतुकीचे नियम पाळल्यास आपल्यासह इतरही वाहनचालक सुरक्षित राहतात. त्यामुळे प्रत्येकाने वाहतूक नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे.
- विकास पागिरे, वाहनचालक
-----------------------
प्रत्येक वाहनचालकाने वाहतूक नियम पाळणे गरजेचे आहे. यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. हेल्मेटविना वाहन चालविणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. वाहतूक नियम पालनाबाबत व्यापक स्वरूपात जनजागृती केली जात आहे.
- विवेक पाटील, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा
-----------------
प्राणांतिक अपघात
महिना मृत्यू
जानेवारी ३२
फेब्रुवारी २६
मार्च २९
एप्रिल ३२
मे ३२
जून २७
जुलै ३४
ऑगस्ट २७
सप्टेंबर ४०
एकूण २७९
--------------------------------------------------
