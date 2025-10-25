वंचित बहुजनतर्फे उद्या धडक मोर्चाचे आयोजन
पिंपरी, ता. २५ : वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वाखाली येत्या सोमवारी (ता. २७) धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी १० वाजता पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकापासून सुरू होऊन पुण्यातील ‘एसआरए’च्या (झोपटपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात येईल.
आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष अॅड. प्रकाश ऊर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा होईल. यात राज्य उपाध्यक्ष अॅड. सर्वजीत बनसोडे, डॉ. अनिल जाधव यांची मुख्य उपस्थिती असेल. मोर्चाचे आयोजन वंचित बहुजन आघाडी पिंपरी चिंचवड शहर, विधानसभा, वॉर्ड शाखा तसेच महिला व युवक आघाडीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी केले आहे. झोपडीधारकाला निःशुल्क सदनिका मिळाव्यात. प्रत्येक कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून त्याला विनाशर्त घर देण्यात यावे. पात्र, अपात्रतेच्या अटी घालू नयेत. बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानीला एसआरएच्या माध्यमातून आळा घालावा. दडपशाही करून संमतिपत्र भरून घेऊ नये, आदी मागण्यांचे निवेदन अधिकाऱ्यांना देण्यात येईल.
