महापालिका निवडणूक आरक्षण प्रक्रिया सुरू
पिंपरी, ता. २६ : महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण निश्चितीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मागदर्शक अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांकडे आरक्षण प्रक्रियेची जबाबदारी राहणार आहे. त्यानुसार आयुक्तांकडून आयोगाच्या सूचनेनुसार लवकरच आरक्षण सोडतीची कार्यवाही केली जाणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कार्यक्रमानुसार आयुक्तांकडून प्रथम आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करून त्यास आयोगाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक प्रभागातील जागांचे आरक्षण, सोडत प्रक्रिया, हरकती व सूचनांचा विचार आणि अंतिम अधिसूचना या सर्व टप्प्यांची अंमलबजावणी करण्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नुकतीच महापालिकेसाठी ३२ प्रभागांची अंतिम रचना निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार १२८ नगरसेवक असणार आहेत. आता आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम पार पडला जाणार आहे. त्याकडे सर्व इच्छुकांचे लक्ष लागले होते. त्यानुसार या आरक्षण सोडतीला देखील लवकरच मुहूर्त लागण्याची शक्यता आहे. प्रभागांची रचना अंतिम करताना तीन प्रभागांत काही बदल झाले आहेत. त्यानुसार आरक्षणातही काही प्रमाणात बदल होतील.
अशी असेल प्रक्रिया
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग आणि सर्वसाधारण महिलांसह सर्व प्रवर्गातील महिला आरक्षणाची सोडत सार्वजनिकपणे आयोजित होणार
- राज्य निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीनंतर महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेऊन सोडतीची प्रक्रिया होईल
- सोडतीचा दिनांक, वेळ आणि स्थळ वृत्तपत्रे, नोटीस बोर्ड, आणि वेबसाइटवरून जाहीर होणार
- सोडतीनंतर नागरिकांना आरक्षणावर हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी कालावधी मिळणार
- सर्व हरकतींची नोंदवही ठेवून त्यांचा विचार करून आवश्यक सुधारणा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगास पाठविण्यात येणार
- आयोगाच्या अंतिम मान्यतेनंतरच आरक्षणाची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल
२०१७ ची महापालिका आरक्षण स्थिती
प्रवर्ग/प्रभाग क्रमांक
- अनुसूचित जाती/१, ४, १६, १९, २४, २७, २९, ३०, ३१, ३२ सर्व (अ.)
- अनुसूचित जाती महिला/ ८, ९, १०, ११, १३, २०, २१, २३, २५, २६ सर्व (अ)
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग/ ३, ५, ७ (अ), १० (ब), १२ (अ), १३ (ब), १४, १५, १७, १८ (अ), २०, २१ (ब), २२ (अ), २३ (ब), २६ (ब), २८ (अ), २९ (क).
- ४) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला/ १, २ (अ), ३ (ब), ४ (क), ६, ८, ११, १२, १६, १८, १९, २३, २४, २५, २७, ३०, ३१, ३२ (ब)
- ५) अनुसूचित जमाती/ ४ (ब)
- ६) अनुसूचित जमाती महिला/ ६ (अ), २९ (ब)
- ७) सर्वसाधारण/१(ड), २ (क, ड), ३, ५ (ड), ६ (क, ड), ७ (ड), ८ (क,ड), ९,१० (क, ड), ११ (क, ड), १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२ (ड), २३ (क,ड), २४ (ड), २५ (क,ड), २६, २७, २८, ३०, ३१, ३२ (ड).
- सर्वसाधारण महिला/१ (क), २ (ब), ३ (क), ४ (ड), ५ (ब,क), ७ (ब,क), ९, १० (क), १२, १३ (क), १४, १५ (ब,क), १६ (क), १७ (ब.क), १८, १९, २०,२१ (क), २२ (ब,क), २४, २६, २७ (क), २८ (ब, क), २९ (ड) ३०, ३१, ३२ (क).
शनिवारी (ता. २५) रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र आम्हाला मिळाले आहे. त्यानुसार आरक्षण सोडतीबाबत लवकरच कार्यवाही पूर्ण केली जाईल.
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, महापालिका
